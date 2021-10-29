https://ria.ru/20211029/polsha-1756863288.html

Высказывания бельгийского премьера в адрес Моравецкого вызвали скандал

Высказывания бельгийского премьера в адрес Моравецкого вызвали скандал - РИА Новости, 29.10.2021

Высказывания бельгийского премьера в адрес Моравецкого вызвали скандал

Посла Бельгии вызвали в МИД Польши в связи с высказываниями бельгийского премьер-министра Александра де Кро в адрес премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:27

2021-10-29T14:27

2021-10-29T14:27

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бельгия

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еврокомиссия

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. Посла Бельгии вызвали в МИД Польши в связи с высказываниями бельгийского премьер-министра Александра де Кро в адрес премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сообщает агентство РАР."Посол Бельгии вызван в МИД Польши в связи с высказыванием бельгийского премьер-министра", - говорится в сообщении.Поводом послужило высказывание премьер-министра Бельгии, который оценил интервью Моравецкого изданию Financial Times. В этом интервью глава польского правительства заявлял, что Европейская комиссия "приставляет пистолет к виску" Польше, а также намерение урезать финансирование Польши из фондов ЕС оценил, как "Третью мировую войну".В свою очередь бельгийский премьер, которого цитируют местные СМИ, заявил, что авторы такого рода высказываний ведут игру с огнем. "Тем, кто дает провокационные интервью и считает, что объявление новой мировой войны на страницах Financial Times политически необходимо для них, я хотел бы сказать одно: вы ведете очень опасную игру. Вы играете с огнем, когда выходите на путь войны с вашими европейскими партнерами только для того, чтобы выиграть что-то в национальных и внутрикоалиционных спорах", - сказал он.Польша в последнее время находится в конфронтации с органами Евросоюза. В среду Суд ЕС наложил на Варшаву штраф в размере 1 миллиона евро в день до ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. Ранее тот же суд наложил на Польшу штраф в размере 0,5 миллиона евро в день за отказ от прекращения эксплуатации угольной шахты Туров на границе с Чехией.В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь Конституционный суд (КС) Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для финансовых санкций против Варшавы.

https://ria.ru/20211029/evropa-1756667491.html

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в мире, варшава, бельгия, польша, мид польши, евросоюз, еврокомиссия, матеуш моравецкий