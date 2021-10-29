В Саратовской области прокомментировали слухи об отставке губернатора
В пресс-службе главы Саратовской области Радаева прокомментировали слухи о его отставке
САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев работает, несмотря на слухи о возможной отставке, у главы региона сформирован рабочий график, сообщила РИА Новости начальник его пресс-службы Нина Попова.
В пятницу "Ведомости" со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщили, что Радаев уйдет в отставку до старта очередной избирательной кампании - осенью этого года или весной 2022 года.
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"Срок полномочий губернатора истекает в сентябре 2022 года. Сейчас он работает, все идет в рабочем графике, рабочий график расписан", - сказала Попова, комментируя слухи о возможной отставке Радаева.
Ранее в среду на заседании областной думы в ответ на реплику депутата от КПРФ Николая Бондаренко, который высказал желание на губернаторских выборах в 2022 году принять участие в дебатах с Радаевым, глава региона заявил, что "у меня полномочия завершены", но чуть позже уточнил: "У меня полномочия в следующем году завершаются".
Саратовская областная дума в 2012 году по представлению президента РФ наделила Радаева полномочиями губернатора. По истечении первого губернаторского срока Радаев выиграл выборы в сентябре 2017 года и вступил в должность на второй пятилетний срок. Согласно уставу области, губернатор области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.
В настоящее время в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции РФ и развития положений о единой системе публичной власти внесен проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд.
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