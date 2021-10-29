https://ria.ru/20211029/politika-1756808394.html

В Саратовской области прокомментировали слухи об отставке губернатора

В Саратовской области прокомментировали слухи об отставке губернатора - РИА Новости, 29.10.2021

В Саратовской области прокомментировали слухи об отставке губернатора

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев работает, несмотря на слухи о возможной отставке, у главы региона сформирован рабочий график, сообщила РИА Новости РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:59

2021-10-29T10:59

2021-10-29T10:59

политика

саратовская область

саратовская областная дума

госдума рф

валерий радаев

россия

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САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев работает, несмотря на слухи о возможной отставке, у главы региона сформирован рабочий график, сообщила РИА Новости начальник его пресс-службы Нина Попова.В пятницу "Ведомости" со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщили, что Радаев уйдет в отставку до старта очередной избирательной кампании - осенью этого года или весной 2022 года."Срок полномочий губернатора истекает в сентябре 2022 года. Сейчас он работает, все идет в рабочем графике, рабочий график расписан", - сказала Попова, комментируя слухи о возможной отставке Радаева.Ранее в среду на заседании областной думы в ответ на реплику депутата от КПРФ Николая Бондаренко, который высказал желание на губернаторских выборах в 2022 году принять участие в дебатах с Радаевым, глава региона заявил, что "у меня полномочия завершены", но чуть позже уточнил: "У меня полномочия в следующем году завершаются".Саратовская областная дума в 2012 году по представлению президента РФ наделила Радаева полномочиями губернатора. По истечении первого губернаторского срока Радаев выиграл выборы в сентябре 2017 года и вступил в должность на второй пятилетний срок. Согласно уставу области, губернатор области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.В настоящее время в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции РФ и развития положений о единой системе публичной власти внесен проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд.

https://ria.ru/20210402/radaev-1603588136.html

https://realty.ria.ru/20201112/saratov-1584282912.html

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политика, саратовская область, саратовская областная дума, госдума рф, валерий радаев, россия