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В Саратовской области прокомментировали слухи об отставке губернатора
В Саратовской области прокомментировали слухи об отставке губернатора - РИА Новости, 29.10.2021
В Саратовской области прокомментировали слухи об отставке губернатора
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев работает, несмотря на слухи о возможной отставке, у главы региона сформирован рабочий график, сообщила РИА Новости РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:59
2021-10-29T10:59
политика
саратовская область
саратовская областная дума
госдума рф
валерий радаев
россия
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САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев работает, несмотря на слухи о возможной отставке, у главы региона сформирован рабочий график, сообщила РИА Новости начальник его пресс-службы Нина Попова.В пятницу "Ведомости" со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщили, что Радаев уйдет в отставку до старта очередной избирательной кампании - осенью этого года или весной 2022 года."Срок полномочий губернатора истекает в сентябре 2022 года. Сейчас он работает, все идет в рабочем графике, рабочий график расписан", - сказала Попова, комментируя слухи о возможной отставке Радаева.Ранее в среду на заседании областной думы в ответ на реплику депутата от КПРФ Николая Бондаренко, который высказал желание на губернаторских выборах в 2022 году принять участие в дебатах с Радаевым, глава региона заявил, что "у меня полномочия завершены", но чуть позже уточнил: "У меня полномочия в следующем году завершаются".Саратовская областная дума в 2012 году по представлению президента РФ наделила Радаева полномочиями губернатора. По истечении первого губернаторского срока Радаев выиграл выборы в сентябре 2017 года и вступил в должность на второй пятилетний срок. Согласно уставу области, губернатор области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.В настоящее время в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции РФ и развития положений о единой системе публичной власти внесен проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд.
https://ria.ru/20210402/radaev-1603588136.html
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политика, саратовская область, саратовская областная дума, госдума рф, валерий радаев, россия
10:59 29.10.2021
 
В Саратовской области прокомментировали слухи об отставке губернатора

В пресс-службе главы Саратовской области Радаева прокомментировали слухи о его отставке

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев работает, несмотря на слухи о возможной отставке, у главы региона сформирован рабочий график, сообщила РИА Новости начальник его пресс-службы Нина Попова.
В пятницу "Ведомости" со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщили, что Радаев уйдет в отставку до старта очередной избирательной кампании - осенью этого года или весной 2022 года.
Временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 01:12
Биография Валерия Радаева
"Срок полномочий губернатора истекает в сентябре 2022 года. Сейчас он работает, все идет в рабочем графике, рабочий график расписан", - сказала Попова, комментируя слухи о возможной отставке Радаева.
Ранее в среду на заседании областной думы в ответ на реплику депутата от КПРФ Николая Бондаренко, который высказал желание на губернаторских выборах в 2022 году принять участие в дебатах с Радаевым, глава региона заявил, что "у меня полномочия завершены", но чуть позже уточнил: "У меня полномочия в следующем году завершаются".
Саратовская областная дума в 2012 году по представлению президента РФ наделила Радаева полномочиями губернатора. По истечении первого губернаторского срока Радаев выиграл выборы в сентябре 2017 года и вступил в должность на второй пятилетний срок. Согласно уставу области, губернатор области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.
В настоящее время в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции РФ и развития положений о единой системе публичной власти внесен проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд.
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 13:56
К Саратову планируется присоединить 17 граничащих с ним поселений
 
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