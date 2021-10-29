https://ria.ru/20211029/pogoda-1756789282.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 29.10.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, небольшой дождь днем ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:10
2021-10-29T08:10
2021-10-29T08:10
общество
московская область (подмосковье)
погода
александр синенков
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшой дождь днем ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня облачную погоду, днем небольшой дождь, а вечером прояснения. Температура в столице плюс 8-10 градусов в Подмосковье плюс 6-11",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20211029/pogoda-1756783999.html
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общество, московская область (подмосковье), погода, александр синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидают дождь и до десяти градусов тепла