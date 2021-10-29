https://ria.ru/20211029/pogoda-1756789282.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 29.10.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода, небольшой дождь днем ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T08:10

2021-10-29T08:10

2021-10-29T08:10

общество

московская область (подмосковье)

погода

александр синенков

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Облачная погода, небольшой дождь днем ожидают москвичей в пятницу, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня облачную погоду, днем небольшой дождь, а вечером прояснения. Температура в столице плюс 8-10 градусов в Подмосковье плюс 6-11",- сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20211029/pogoda-1756783999.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), погода, александр синенков