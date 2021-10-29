https://ria.ru/20211029/pogoda-1756783999.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре - РИА Новости, 29.10.2021
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
Синоптики прогнозируют температуру выше нормы в ноябре на большей части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T03:22
2021-10-29T03:22
2021-10-29T03:22
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Синоптики прогнозируют температуру выше нормы в ноябре на большей части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он добавил, что около нормы будет в средней Сибири (Красноярский край, Хакасия, Иркутская область), также около нормы будет в Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке.По прогнозам синоптиков, на 90% территории страны осадков будет около нормы, дефицит прогнозируется на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. Избыток осадков ожидается в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.
https://ria.ru/20211029/pogoda-1756783041.html
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
Вильфанд сообщил, что температура в ноябре на большей части России будет выше нормы