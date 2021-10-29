https://ria.ru/20211029/pogoda-1756783999.html

В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре

В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре - РИА Новости, 29.10.2021

В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре

Синоптики прогнозируют температуру выше нормы в ноябре на большей части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T03:22

2021-10-29T03:22

2021-10-29T03:22

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Синоптики прогнозируют температуру выше нормы в ноябре на большей части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он добавил, что около нормы будет в средней Сибири (Красноярский край, Хакасия, Иркутская область), также около нормы будет в Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке.По прогнозам синоптиков, на 90% территории страны осадков будет около нормы, дефицит прогнозируется на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. Избыток осадков ожидается в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.

https://ria.ru/20211029/pogoda-1756783041.html

россия

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2021

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия