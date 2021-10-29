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В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре - РИА Новости, 29.10.2021
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
Синоптики прогнозируют температуру выше нормы в ноябре на большей части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T03:22
2021-10-29T03:22
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Синоптики прогнозируют температуру выше нормы в ноябре на большей части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он добавил, что около нормы будет в средней Сибири (Красноярский край, Хакасия, Иркутская область), также около нормы будет в Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке.По прогнозам синоптиков, на 90% территории страны осадков будет около нормы, дефицит прогнозируется на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. Избыток осадков ожидается в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
03:22 29.10.2021
 
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре

Вильфанд сообщил, что температура в ноябре на большей части России будет выше нормы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОсенний лес
Осенний лес - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Синоптики прогнозируют температуру выше нормы в ноябре на большей части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По всей территории страны ноябрь ожидается выше нормы, но в отдельных регионах около нормы… Выше нормы температура будет почти на всей Европейской территории России, а исключение составит только самый юг региона. Выше нормы будет также в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии", - сказал Вильфанд.
Он добавил, что около нормы будет в средней Сибири (Красноярский край, Хакасия, Иркутская область), также около нормы будет в Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке.
По прогнозам синоптиков, на 90% территории страны осадков будет около нормы, дефицит прогнозируется на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. Избыток осадков ожидается в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.
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ОбществоГидрометцентрРоман ВильфандРоссия
 
 
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