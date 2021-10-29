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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/poezdki-1756841884.html
Голикова выразила беспокойство из-за планов россиян на нерабочие дни
Голикова выразила беспокойство из-за планов россиян на нерабочие дни - РИА Новости, 29.10.2021
Голикова выразила беспокойство из-за планов россиян на нерабочие дни
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила беспокойство в связи с планами россиян на поездки в период нерабочих дней, попросила помнить о нагрузке на систему... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:05
2021-10-29T13:05
распространение коронавируса
татьяна голикова
здоровье - общество
новости - туризм
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила беспокойство в связи с планами россиян на поездки в период нерабочих дней, попросила помнить о нагрузке на систему здравоохранения.Президент Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения", - сказала Голикова, слова которой приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.Она также обратила внимание на то, что на сегодняшний день на тепловой карте на портале нет ни одного "зелёного региона".Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.
https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756818381.html
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татьяна голикова, здоровье - общество, новости - туризм, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:05 29.10.2021
 
Голикова выразила беспокойство из-за планов россиян на нерабочие дни

Голикова выразила беспокойство из-за планов россиян на поездки в период нерабочих дней

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила беспокойство в связи с планами россиян на поездки в период нерабочих дней, попросила помнить о нагрузке на систему здравоохранения.
Президент Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
"Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения", - сказала Голикова, слова которой приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Она также обратила внимание на то, что на сегодняшний день на тепловой карте на портале нет ни одного "зелёного региона".
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Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.
В частности, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.
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