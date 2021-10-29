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МИД заверил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе
МИД заверил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе - РИА Новости, 30.10.2021
МИД заверил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе
Москва сделает все возможное, чтобы защитить права россиян, в том числе и в Донбассе. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД по... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-29T19:21
2021-10-30T02:16
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
москва
донецкая народная республика
в мире
обсе
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Москва сделает все возможное, чтобы защитить права россиян, в том числе и в Донбассе. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД по поводу сообщений об удержании в украинском плену граждан России, проживающих в селе Старомарьевка.Ведомство обратилось к партнерам по "нормандскому формату" и ОБСЕ с призывом оказать влияние на Киев и добиться того, чтобы насильственные действия против местных жителей прекратились."Продолжаем следить за развитием обстановки", — добавили в министерстве.По данным МИД, обстановка в Старомарьевке сложная: туда периодически прибывают служащие ВСУ для проведения "фильтрационных мероприятий". Они вводят своего рода комендантский час, запрещают местным жителям покидать дома — якобы для проверки паспортного режима. Наиболее жестко это делалось в начале недели.У людей с паспортами России и ДНР эти документы изымали, а их владельцев подвергали насильственным действиям."Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября", — отметили в МИД. В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины захватили село, а на въезде оборудовали блокпост. По его словам, в населенном пункте проживают в том числе дети и старики, а освободить Старомарьевку мирным способом "крайне проблематично".Он подчеркнул, что Киев идет на провокации и делает все возможное, чтобы развязать полномасштабную войну в регионе, но обвинить в этом ДНР и ЛНР.Донецк уже обратился в ОБСЕ и призвала мировое сообщество заставить Киев вернуться в русло дипломатического урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211028/donbass-1756533148.html
https://ria.ru/20211028/ukraina-1756708968.html
россия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, москва, донецкая народная республика, в мире, обсе
19:21 29.10.2021 (обновлено: 02:16 30.10.2021)
 
МИД заверил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе

МИД отреагировал на сообщения о нахождении в плену 37 граждан РФ в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Москва сделает все возможное, чтобы защитить права россиян, в том числе и в Донбассе. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД по поводу сообщений об удержании в украинском плену граждан России, проживающих в селе Старомарьевка.
Ведомство обратилось к партнерам по "нормандскому формату" и ОБСЕ с призывом оказать влияние на Киев и добиться того, чтобы насильственные действия против местных жителей прекратились.
Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
"Продолжаем следить за развитием обстановки", — добавили в министерстве.
По данным МИД, обстановка в Старомарьевке сложная: туда периодически прибывают служащие ВСУ для проведения "фильтрационных мероприятий". Они вводят своего рода комендантский час, запрещают местным жителям покидать дома — якобы для проверки паспортного режима. Наиболее жестко это делалось в начале недели.
У людей с паспортами России и ДНР эти документы изымали, а их владельцев подвергали насильственным действиям.
"Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября", — отметили в МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины захватили село, а на въезде оборудовали блокпост. По его словам, в населенном пункте проживают в том числе дети и старики, а освободить Старомарьевку мирным способом "крайне проблематично".
Он подчеркнул, что Киев идет на провокации и делает все возможное, чтобы развязать полномасштабную войну в регионе, но обвинить в этом ДНР и ЛНР.
Донецк уже обратился в ОБСЕ и призвала мировое сообщество заставить Киев вернуться в русло дипломатического урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаВ миреОБСЕ
 
 
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