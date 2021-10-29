https://ria.ru/20211029/plenenie-1756930650.html

МИД заверил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе

МИД заверил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе - РИА Новости, 30.10.2021

МИД заверил, что Москва защитит захваченных Украиной россиян в Донбассе

Москва сделает все возможное, чтобы защитить права россиян, в том числе и в Донбассе. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД по... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-29T19:21

2021-10-29T19:21

2021-10-30T02:16

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

россия

москва

донецкая народная республика

в мире

обсе

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Москва сделает все возможное, чтобы защитить права россиян, в том числе и в Донбассе. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД по поводу сообщений об удержании в украинском плену граждан России, проживающих в селе Старомарьевка.Ведомство обратилось к партнерам по "нормандскому формату" и ОБСЕ с призывом оказать влияние на Киев и добиться того, чтобы насильственные действия против местных жителей прекратились."Продолжаем следить за развитием обстановки", — добавили в министерстве.По данным МИД, обстановка в Старомарьевке сложная: туда периодически прибывают служащие ВСУ для проведения "фильтрационных мероприятий". Они вводят своего рода комендантский час, запрещают местным жителям покидать дома — якобы для проверки паспортного режима. Наиболее жестко это делалось в начале недели.У людей с паспортами России и ДНР эти документы изымали, а их владельцев подвергали насильственным действиям."Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября", — отметили в МИД. В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины захватили село, а на въезде оборудовали блокпост. По его словам, в населенном пункте проживают в том числе дети и старики, а освободить Старомарьевку мирным способом "крайне проблематично".Он подчеркнул, что Киев идет на провокации и делает все возможное, чтобы развязать полномасштабную войну в регионе, но обвинить в этом ДНР и ЛНР.Донецк уже обратился в ОБСЕ и призвала мировое сообщество заставить Киев вернуться в русло дипломатического урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211028/donbass-1756533148.html

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756708968.html

россия

москва

донецкая народная республика

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, москва, донецкая народная республика, в мире, обсе