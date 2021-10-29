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Игры кончились: в России появился новый вид финансовых мошенников
Центробанк предупредил о новом типе финансовых пирамид - РИА Новости, 29.10.2021
Игры кончились: в России появился новый вид финансовых мошенников
Банк России предупредил о появлении финансовых пирамид нового типа — действующих под видом инвестиционных онлайн-игр, сообщает РБК. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:07
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экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Банк России предупредил о появлении финансовых пирамид нового типа — действующих под видом инвестиционных онлайн-игр, сообщает РБК.Как отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, игровые пирамиды зачастую работают с криптовалютой и из-за своей развлекательной формы могут осознанно вовлекать в мошенническую схему молодежь, в том числе детей.По его словам, пирамид в виде онлайн-игр немного — восемь процентов от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года. Подобные схемы имеют тот же основной принцип, что и все остальные. Однако игровые пирамиды используют технологию NFT (невзаимозаменяемые криптографические токены, покупаемые за криптовалюту): это позволяет участникам, а также организаторам оставаться анонимными.Одним из первых популярных проектов в области NFT-игр стал CryptoKitties, созданный на основе криптовалюты Etherium. Это онлайн-игра, разработанная канадской студией Dapper Labs, в которой игроки приобретают уникальных виртуальных кошек (вариант NFT), разводят и продают их. Средняя стоимость такой кошки колеблется от 250 до нескольких миллионов долларов.Сегодня в России компаниям и физическим лицам нельзя использовать цифровую валюту для расчетов. Однако владеть криптовалютой как цифровым финансовым активом разрешено.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия
10:07 29.10.2021 (обновлено: 11:04 29.10.2021)
 
Центробанк предупредил о новом типе финансовых пирамид

ЦБ выявил новый тип финансовых пирамид в виде инвестиционных онлайн-игр на криптовалюту

© Depositphotos / ScharfsinnМайнинг криптовалюты
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Depositphotos / Scharfsinn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Банк России предупредил о появлении финансовых пирамид нового типа — действующих под видом инвестиционных онлайн-игр, сообщает РБК.
Как отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, игровые пирамиды зачастую работают с криптовалютой и из-за своей развлекательной формы могут осознанно вовлекать в мошенническую схему молодежь, в том числе детей.
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По его словам, пирамид в виде онлайн-игр немного — восемь процентов от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года. Подобные схемы имеют тот же основной принцип, что и все остальные. Однако игровые пирамиды используют технологию NFT (невзаимозаменяемые криптографические токены, покупаемые за криптовалюту): это позволяет участникам, а также организаторам оставаться анонимными.

"Пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников. Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас", — объяснил Лях.

Одним из первых популярных проектов в области NFT-игр стал CryptoKitties, созданный на основе криптовалюты Etherium. Это онлайн-игра, разработанная канадской студией Dapper Labs, в которой игроки приобретают уникальных виртуальных кошек (вариант NFT), разводят и продают их. Средняя стоимость такой кошки колеблется от 250 до нескольких миллионов долларов.
Сегодня в России компаниям и физическим лицам нельзя использовать цифровую валюту для расчетов. Однако владеть криптовалютой как цифровым финансовым активом разрешено.
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