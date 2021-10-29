https://ria.ru/20211029/piramida-1756800095.html
Игры кончились: в России появился новый вид финансовых мошенников
Центробанк предупредил о новом типе финансовых пирамид - РИА Новости, 29.10.2021
Игры кончились: в России появился новый вид финансовых мошенников
Банк России предупредил о появлении финансовых пирамид нового типа — действующих под видом инвестиционных онлайн-игр, сообщает РБК. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:07
2021-10-29T10:07
2021-10-29T11:04
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886271_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_143ed3632bac6af27bcf8e7099a9c46e.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Банк России предупредил о появлении финансовых пирамид нового типа — действующих под видом инвестиционных онлайн-игр, сообщает РБК.Как отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, игровые пирамиды зачастую работают с криптовалютой и из-за своей развлекательной формы могут осознанно вовлекать в мошенническую схему молодежь, в том числе детей.По его словам, пирамид в виде онлайн-игр немного — восемь процентов от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года. Подобные схемы имеют тот же основной принцип, что и все остальные. Однако игровые пирамиды используют технологию NFT (невзаимозаменяемые криптографические токены, покупаемые за криптовалюту): это позволяет участникам, а также организаторам оставаться анонимными.Одним из первых популярных проектов в области NFT-игр стал CryptoKitties, созданный на основе криптовалюты Etherium. Это онлайн-игра, разработанная канадской студией Dapper Labs, в которой игроки приобретают уникальных виртуальных кошек (вариант NFT), разводят и продают их. Средняя стоимость такой кошки колеблется от 250 до нескольких миллионов долларов.Сегодня в России компаниям и физическим лицам нельзя использовать цифровую валюту для расчетов. Однако владеть криптовалютой как цифровым финансовым активом разрешено.
https://ria.ru/20210915/banki-1750174451.html
https://ria.ru/20210804/nftart-1744198011.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cef8398358c76c1f1f942d4fb9e9caf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия
10:07 29.10.2021 (обновлено: 11:04 29.10.2021)
Центробанк предупредил о новом типе финансовых пирамид
ЦБ выявил новый тип финансовых пирамид в виде инвестиционных онлайн-игр на криптовалюту
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Банк России
предупредил о появлении финансовых пирамид нового типа — действующих под видом инвестиционных онлайн-игр, сообщает РБК
.
Как отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ
Валерий Лях, игровые пирамиды зачастую работают с криптовалютой и из-за своей развлекательной формы могут осознанно вовлекать в мошенническую схему молодежь, в том числе детей.
По его словам, пирамид в виде онлайн-игр немного — восемь процентов от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года. Подобные схемы имеют тот же основной принцип, что и все остальные. Однако игровые пирамиды используют технологию NFT (невзаимозаменяемые криптографические токены, покупаемые за криптовалюту): это позволяет участникам, а также организаторам оставаться анонимными.
"Пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников. Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас", — объяснил Лях.
Одним из первых популярных проектов в области NFT-игр стал CryptoKitties, созданный на основе криптовалюты Etherium. Это онлайн-игра, разработанная канадской студией Dapper Labs, в которой игроки приобретают уникальных виртуальных кошек (вариант NFT), разводят и продают их. Средняя стоимость такой кошки колеблется от 250 до нескольких миллионов долларов.
Сегодня в России компаниям и физическим лицам нельзя использовать цифровую валюту для расчетов. Однако владеть криптовалютой как цифровым финансовым активом разрешено.