https://ria.ru/20211029/piramida-1756800095.html

Игры кончились: в России появился новый вид финансовых мошенников

Центробанк предупредил о новом типе финансовых пирамид - РИА Новости, 29.10.2021

Игры кончились: в России появился новый вид финансовых мошенников

Банк России предупредил о появлении финансовых пирамид нового типа — действующих под видом инвестиционных онлайн-игр, сообщает РБК. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:07

2021-10-29T10:07

2021-10-29T11:04

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886271_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_143ed3632bac6af27bcf8e7099a9c46e.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Банк России предупредил о появлении финансовых пирамид нового типа — действующих под видом инвестиционных онлайн-игр, сообщает РБК.Как отметил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, игровые пирамиды зачастую работают с криптовалютой и из-за своей развлекательной формы могут осознанно вовлекать в мошенническую схему молодежь, в том числе детей.По его словам, пирамид в виде онлайн-игр немного — восемь процентов от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года. Подобные схемы имеют тот же основной принцип, что и все остальные. Однако игровые пирамиды используют технологию NFT (невзаимозаменяемые криптографические токены, покупаемые за криптовалюту): это позволяет участникам, а также организаторам оставаться анонимными.Одним из первых популярных проектов в области NFT-игр стал CryptoKitties, созданный на основе криптовалюты Etherium. Это онлайн-игра, разработанная канадской студией Dapper Labs, в которой игроки приобретают уникальных виртуальных кошек (вариант NFT), разводят и продают их. Средняя стоимость такой кошки колеблется от 250 до нескольких миллионов долларов.Сегодня в России компаниям и физическим лицам нельзя использовать цифровую валюту для расчетов. Однако владеть криптовалютой как цифровым финансовым активом разрешено.

https://ria.ru/20210915/banki-1750174451.html

https://ria.ru/20210804/nftart-1744198011.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия