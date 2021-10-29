https://ria.ru/20211029/palestina-1756919861.html
Около 40 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными
Около 40 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными - РИА Новости, 29.10.2021
Около 40 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными
По меньшей мере 37 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими в окрестностях города Наблус на Западном берегу, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:28
2021-10-29T18:28
2021-10-29T18:28
в мире
израиль
палестина
западный берег реки иордан
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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ГАЗА, 29 окт - РИА Новости. По меньшей мере 37 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими в окрестностях города Наблус на Западном берегу, сообщил журналистам палестинский Красный Полумесяц."Тридцать семь палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в районах Бейта и Бейт Даджан около города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.Красный полумесяц добавил, что 30 палестинцев пострадали от слезоточивого глаза, еще семь - от резиновых пуль.Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы по пятницам выходят на массовые акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.
https://ria.ru/20211025/izrail-1756187101.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, палестина, западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
Около 40 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными
37 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу