https://ria.ru/20211029/palestina-1756919861.html

Около 40 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными

Около 40 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными - РИА Новости, 29.10.2021

Около 40 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными

По меньшей мере 37 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими в окрестностях города Наблус на Западном берегу, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:28

2021-10-29T18:28

2021-10-29T18:28

в мире

израиль

палестина

западный берег реки иордан

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733699567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e909b2974259c97a1dc882baee7f1db.jpg

ГАЗА, 29 окт - РИА Новости. По меньшей мере 37 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими в окрестностях города Наблус на Западном берегу, сообщил журналистам палестинский Красный Полумесяц."Тридцать семь палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными в районах Бейта и Бейт Даджан около города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.Красный полумесяц добавил, что 30 палестинцев пострадали от слезоточивого глаза, еще семь - от резиновых пуль.Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы по пятницам выходят на массовые акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.

https://ria.ru/20211025/izrail-1756187101.html

израиль

палестина

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, палестина, западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году