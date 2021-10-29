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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Более трех тысяч кустарников высадили на Ленинградском проспекте в Москве
Более трех тысяч кустарников высадили на Ленинградском проспекте в Москве - РИА Новости, 29.10.2021
Более трех тысяч кустарников высадили на Ленинградском проспекте в Москве
Почти 500 деревьев и больше трех тысяч кустарников высадили на Ленинградском проспекте в Москве, всего здесь появится больше 4 тысяч зеленых насаждений,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:23
2021-10-29T12:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей мельников
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Почти 500 деревьев и больше трех тысяч кустарников высадили на Ленинградском проспекте в Москве, всего здесь появится больше 4 тысяч зеленых насаждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."На Ленинградском проспекте высадили 488 деревьев и 3 071 кустарник. Это больше половины от запланированного. Всего до конца года здесь появится свыше 800 новых деревьев и 3 880 кустарников. Больше всего высажено лип: они хорошо приспособлены для условий мегаполиса, к тому же отлично переносят сильный ветер и мороз. Их возраст — 20 лет, высота — семь метров, обхват ствола достигает 40–45 сантиметров", - говорится в сообщении.Как отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников, на Ленинградском проспекте появятся также клены разных видов высотой от 2,5 до семи метров и возрастом от 12 до 18 лет. "Это красивые деревья с густой шаровидной кроной. Летом кленовые листья в зависимости от сорта темно-зеленые или красные, а осенью они приобретают желтую, оранжевую и бордовую окраску. Очень популярное дерево для высадки на столичных улицах — декоративная яблоня. Ленинградский проспект украсят кустовые и штамбовые формы высотой три — четыре метра и возрастом 12 лет", — рассказал Мельников.Специалисты также высадят черемуху Маака и 12-летние рябины высотой до четырех метров. Яркие плоды могут оставаться на этих деревьях всю осень.Мельников добавил, что кустарники на Ленинградском проспекте тоже будут разнообразными: появятся кусты снежноягодника белого, гортензии метельчатой и другие.Отмечается, что всего этой осенью на улицах столицы и вдоль вылетных магистралей высадят более 16 тысяч растений. Зеленые насаждения будут очищать воздух, защищать от уличного шума и дорожной пыли, создавать тень и прохладу в жаркие дни.
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москва, сергей мельников, городское хозяйство москвы
12:23 29.10.2021
 

Более трех тысяч кустарников высадили на Ленинградском проспекте в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛенинградский проспект в Москве
Ленинградский проспект в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Почти 500 деревьев и больше трех тысяч кустарников высадили на Ленинградском проспекте в Москве, всего здесь появится больше 4 тысяч зеленых насаждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"На Ленинградском проспекте высадили 488 деревьев и 3 071 кустарник. Это больше половины от запланированного. Всего до конца года здесь появится свыше 800 новых деревьев и 3 880 кустарников. Больше всего высажено лип: они хорошо приспособлены для условий мегаполиса, к тому же отлично переносят сильный ветер и мороз. Их возраст — 20 лет, высота — семь метров, обхват ствола достигает 40–45 сантиметров", - говорится в сообщении.
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Как отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников, на Ленинградском проспекте появятся также клены разных видов высотой от 2,5 до семи метров и возрастом от 12 до 18 лет. "Это красивые деревья с густой шаровидной кроной. Летом кленовые листья в зависимости от сорта темно-зеленые или красные, а осенью они приобретают желтую, оранжевую и бордовую окраску. Очень популярное дерево для высадки на столичных улицах — декоративная яблоня. Ленинградский проспект украсят кустовые и штамбовые формы высотой три — четыре метра и возрастом 12 лет", — рассказал Мельников.
Специалисты также высадят черемуху Маака и 12-летние рябины высотой до четырех метров. Яркие плоды могут оставаться на этих деревьях всю осень.
Мельников добавил, что кустарники на Ленинградском проспекте тоже будут разнообразными: появятся кусты снежноягодника белого, гортензии метельчатой и другие.
"Роза морщинистая — наиболее популярная разновидность шиповника, которая часто используется в ландшафтном дизайне благодаря неприхотливости, устойчивости к заболеваниям, обильному цветению и быстрому росту. А аромат сирени уже весной порадует москвичей и гостей города. Высадят также иргу Ламарка. Это компактное растение высотой до пяти метров принадлежит к подсемейству яблоневых, поэтому плоды его иногда называют не ягодами, а яблочками", — отметил он.
Отмечается, что всего этой осенью на улицах столицы и вдоль вылетных магистралей высадят более 16 тысяч растений. Зеленые насаждения будут очищать воздух, защищать от уличного шума и дорожной пыли, создавать тень и прохладу в жаркие дни.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей МельниковГородское хозяйство Москвы
 
 
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