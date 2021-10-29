https://ria.ru/20211029/ozelenenie-1756828742.html

Более трех тысяч кустарников высадили на Ленинградском проспекте в Москве

Более трех тысяч кустарников высадили на Ленинградском проспекте в Москве - РИА Новости, 29.10.2021

Более трех тысяч кустарников высадили на Ленинградском проспекте в Москве

Почти 500 деревьев и больше трех тысяч кустарников высадили на Ленинградском проспекте в Москве, всего здесь появится больше 4 тысяч зеленых насаждений,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:23

2021-10-29T12:23

2021-10-29T12:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей мельников

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Почти 500 деревьев и больше трех тысяч кустарников высадили на Ленинградском проспекте в Москве, всего здесь появится больше 4 тысяч зеленых насаждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."На Ленинградском проспекте высадили 488 деревьев и 3 071 кустарник. Это больше половины от запланированного. Всего до конца года здесь появится свыше 800 новых деревьев и 3 880 кустарников. Больше всего высажено лип: они хорошо приспособлены для условий мегаполиса, к тому же отлично переносят сильный ветер и мороз. Их возраст — 20 лет, высота — семь метров, обхват ствола достигает 40–45 сантиметров", - говорится в сообщении.Как отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников, на Ленинградском проспекте появятся также клены разных видов высотой от 2,5 до семи метров и возрастом от 12 до 18 лет. "Это красивые деревья с густой шаровидной кроной. Летом кленовые листья в зависимости от сорта темно-зеленые или красные, а осенью они приобретают желтую, оранжевую и бордовую окраску. Очень популярное дерево для высадки на столичных улицах — декоративная яблоня. Ленинградский проспект украсят кустовые и штамбовые формы высотой три — четыре метра и возрастом 12 лет", — рассказал Мельников.Специалисты также высадят черемуху Маака и 12-летние рябины высотой до четырех метров. Яркие плоды могут оставаться на этих деревьях всю осень.Мельников добавил, что кустарники на Ленинградском проспекте тоже будут разнообразными: появятся кусты снежноягодника белого, гортензии метельчатой и другие.Отмечается, что всего этой осенью на улицах столицы и вдоль вылетных магистралей высадят более 16 тысяч растений. Зеленые насаждения будут очищать воздух, защищать от уличного шума и дорожной пыли, создавать тень и прохладу в жаркие дни.

https://realty.ria.ru/20211029/moskva-1756523532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей мельников, городское хозяйство москвы