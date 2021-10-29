https://ria.ru/20211029/otstavki-1756834964.html
В Кремле отказались комментировать возможные отставки губернаторов
В Кремле отказались комментировать возможные отставки губернаторов - РИА Новости, 29.10.2021
В Кремле отказались комментировать возможные отставки губернаторов
Кремль не комментирует возможные отставки губернаторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о возможных кадровых перестановках, связанных с... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:46
2021-10-29T12:46
2021-10-29T12:50
дмитрий песков
политика
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кремль не комментирует возможные отставки губернаторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о возможных кадровых перестановках, связанных с успехами губернаторов в борьбе с коронавирусом."Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые решения президента",- сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли связывать успехи борьбы регионов с коронавирусной инфекцией и политическую карьеру губернаторов, готовится ли волна отставок.
https://ria.ru/20211029/politika-1756808394.html
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дмитрий песков, политика, россия
12:46 29.10.2021 (обновлено: 12:50 29.10.2021)
В Кремле отказались комментировать возможные отставки губернаторов
Песков: Кремль не комментирует возможные отставки губернаторов