https://ria.ru/20211029/otstavki-1756834964.html

В Кремле отказались комментировать возможные отставки губернаторов

В Кремле отказались комментировать возможные отставки губернаторов - РИА Новости, 29.10.2021

В Кремле отказались комментировать возможные отставки губернаторов

Кремль не комментирует возможные отставки губернаторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о возможных кадровых перестановках, связанных с... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:46

2021-10-29T12:46

2021-10-29T12:50

дмитрий песков

политика

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кремль не комментирует возможные отставки губернаторов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о возможных кадровых перестановках, связанных с успехами губернаторов в борьбе с коронавирусом."Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые решения президента",- сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли связывать успехи борьбы регионов с коронавирусной инфекцией и политическую карьеру губернаторов, готовится ли волна отставок.

https://ria.ru/20211029/politika-1756808394.html

россия

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2021

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дмитрий песков, политика, россия