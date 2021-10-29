https://ria.ru/20211029/obsledovanie-1756926370.html

Ректора "Шанинки" доставили в больницу для медобследования

Ректора "Шанинки" доставили в больницу для медобследования - РИА Новости, 29.10.2021

Ректора "Шанинки" доставили в больницу для медобследования

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев был доставлен в больницу для медицинского освидетельствования на служебном автомобиле, сообщает пресс-служба УФСИН по Москве. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:58

2021-10-29T18:58

2021-10-29T19:01

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ректор "Шанинки" Сергей Зуев был доставлен в больницу для медицинского освидетельствования на служебном автомобиле, сообщает пресс-служба УФСИН по Москве."В ряде СМИ распространяется информация о том, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вывезли подозреваемого Зуева С. без уведомления его адвоката на специальном автомобиле для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных типа "АЗ" из одного медицинского учреждения в другое. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.По информации ведомства, Зуев в соответствии с постановлением следователя был доставлен сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в одну из городских больниц Москвы для проведения медицинского освидетельствования."В соответствии с действующим законодательством сотрудники уголовно-исполнительной инспекции не должны уведомлять адвокатов о вынесении постановления о медицинском освидетельствовании. Доставка в медицинское учреждение осуществлялась на служебном легковом автомобиле", - уточняется в сообщении.В настоящее время сотрудники уголовно-исполнительной инспекции сопроводили подозреваемого Зуева к месту исполнения меры пресечения.

https://ria.ru/20211025/rakova-1756151914.html

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происшествия, россия, сергей зуев, москва