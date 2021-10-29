https://ria.ru/20211029/niiniste-1756885773.html

Финский президент заявил, что рад обсудить с Путиным вопросы климата

Финский президент заявил, что рад обсудить с Путиным вопросы климата - РИА Новости, 29.10.2021

Финский президент заявил, что рад обсудить с Путиным вопросы климата

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что рад возможности обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве климатическую повестку. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:13

2021-10-29T16:13

2021-10-29T16:13

в мире

финляндия

глазго (город)

владимир путин

саули ниинисте

дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что рад возможности обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве климатическую повестку.Путин проводит переговоры с Ниинистё, который посещает Россию с рабочим визитом, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны обсудят взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной областях, а также международную повестку."Хорошо, что есть возможность обсудить разные вопросы, в том числе вопросы по изменению климата. Нам, представителям маленьких стран, очень полезно услышать, что думают представители более крупных стран", - сказал он в начале переговоров с Путиным.Ниинистё также отметил, что сожалеет о приостановлении сотрудничества между Россией и Финляндией из-за пандемии и сокращении туристических и других обменов.В свою очередь, президент РФ заявил, что от взаимодействия таких стран-соседей, как Россия и Финляндия, во многом зависит выполнение международных требований в отношении борьбы с изменением климата, а также что подходы двух стран в области защиты окружающей среды "близки".Ранее завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт РСМД Дмитрий Данилов сказал РИА Новости, что "очень важно", чтобы Россия и Финляндия "сверили свои часы" в преддверии Климатического саммита, чтобы найти общие точки соприкосновения и сблизить позиции там, где это возможно.Климатический саммит в Глазго состоится в ноябре. Ожидается, что в форуме примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211028/klimat-1756674473.html

https://ria.ru/20211029/arktika-1756870095.html

финляндия

глазго (город)

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в мире, финляндия, глазго (город), владимир путин, саули ниинисте, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), россия