https://ria.ru/20211029/niiniste-1756885773.html
Финский президент заявил, что рад обсудить с Путиным вопросы климата
Финский президент заявил, что рад обсудить с Путиным вопросы климата - РИА Новости, 29.10.2021
Финский президент заявил, что рад обсудить с Путиным вопросы климата
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что рад возможности обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве климатическую повестку. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:13
2021-10-29T16:13
2021-10-29T16:13
в мире
финляндия
глазго (город)
владимир путин
саули ниинисте
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что рад возможности обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве климатическую повестку.Путин проводит переговоры с Ниинистё, который посещает Россию с рабочим визитом, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны обсудят взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной областях, а также международную повестку."Хорошо, что есть возможность обсудить разные вопросы, в том числе вопросы по изменению климата. Нам, представителям маленьких стран, очень полезно услышать, что думают представители более крупных стран", - сказал он в начале переговоров с Путиным.Ниинистё также отметил, что сожалеет о приостановлении сотрудничества между Россией и Финляндией из-за пандемии и сокращении туристических и других обменов.В свою очередь, президент РФ заявил, что от взаимодействия таких стран-соседей, как Россия и Финляндия, во многом зависит выполнение международных требований в отношении борьбы с изменением климата, а также что подходы двух стран в области защиты окружающей среды "близки".Ранее завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт РСМД Дмитрий Данилов сказал РИА Новости, что "очень важно", чтобы Россия и Финляндия "сверили свои часы" в преддверии Климатического саммита, чтобы найти общие точки соприкосновения и сблизить позиции там, где это возможно.Климатический саммит в Глазго состоится в ноябре. Ожидается, что в форуме примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
https://ria.ru/20211028/klimat-1756674473.html
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в мире, финляндия, глазго (город), владимир путин, саули ниинисте, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), россия
Финский президент заявил, что рад обсудить с Путиным вопросы климата
Финский президент Ниинисте заявил, что рад возможности обсудить с Путиным вопросы климата
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Президент Финляндии Саули Ниинистё
заявил, что рад возможности обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным
в ходе переговоров в Москве климатическую повестку.
Путин проводит переговоры с Ниинистё, который посещает Россию с рабочим визитом, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны обсудят взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной областях, а также международную повестку.
"Хорошо, что есть возможность обсудить разные вопросы, в том числе вопросы по изменению климата. Нам, представителям маленьких стран, очень полезно услышать, что думают представители более крупных стран", - сказал он в начале переговоров с Путиным.
Ниинистё также отметил, что сожалеет о приостановлении сотрудничества между Россией и Финляндией из-за пандемии и сокращении туристических и других обменов.
"Мы соседи, и у нас много общего. Но обмен как-то приостановился из-за пандемии. Хорошо, что мы провели заседание межправкомиссии, провели конструктивный разговор. Жаль, что стало меньше передвижения наших граждан... Может быть, в будущем вернемся к предыдущим объемам", - подчеркнул он.
В свою очередь, президент РФ заявил, что от взаимодействия таких стран-соседей, как Россия и Финляндия, во многом зависит выполнение международных требований в отношении борьбы с изменением климата, а также что подходы двух стран в области защиты окружающей среды "близки".
"То, что мы соседи, это имеет большое значение. От наших совместных действий в значительной степени будет зависеть и зависит выполнение тех требований, которые сейчас формулирует международное сообщество для борьбы с изменением климата", - отметил он.
Ранее завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт РСМД Дмитрий Данилов
сказал РИА Новости, что "очень важно", чтобы Россия
и Финляндия
"сверили свои часы" в преддверии Климатического саммита, чтобы найти общие точки соприкосновения и сблизить позиции там, где это возможно.
Климатический саммит в Глазго
состоится в ноябре. Ожидается, что в форуме примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.