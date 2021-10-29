https://ria.ru/20211029/nedostroy-1756914135.html

Проблемный многоквартирный дом в Тамбове будет достроен

Проблемный многоквартирный дом в Тамбове будет достроен - РИА Новости, 29.10.2021

Проблемный многоквартирный дом в Тамбове будет достроен

Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о передаче прав и обязательств обанкротившегося застройщика дома по улице Киквидзе, 77Б в областном центре... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:58

2021-10-29T17:58

2021-10-29T17:58

тамбовская область

жилье

максим егоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756913581_0:235:1135:873_1920x0_80_0_0_4b89309813ca802e7ff73cf202898139.jpg

ТАМБОВ, 29 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о передаче прав и обязательств обанкротившегося застройщика дома по улице Киквидзе, 77Б в областном центре региональному Фонду по защите прав участников долевого строительства, на практике это означает, что дом обязательно будет достроен, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации."Месяц назад активные дольщики этого дома подготовили видеообращение, в котором заявили о непринятии региональной властью мер к защите их прав и требовали обратить внимание на их ситуацию. Врио главы региона Максим Егоров отреагировал незамедлительно и поручил провести все необходимые процедуры в ускоренном режиме, чтобы проблема начала решаться. При активном участии первого лица региона велись переговоры с федеральным Фондом по защите прав участников долевого строительства, при этом региональным Фондом и конкурсным управляющим принимались меры к своевременному и полному предоставлению по требованию арбитражного суда всех документов, необходимых для вынесения решений, влияющих на запуск достройки проблемного объекта", - сказал представитель пресс-службы.Он отметил, что решение суда на практике означает, что у дольщиков появилась реальная возможность реализовать свои права."Дольщики по Киквидзе, 77Б могут быть уверены - дом будет достроен. Область в лице регионального органа строительного надзора и регионального Фонда продолжит взаимодействие с федеральным Фондом, итогом которого станет "точка" в разрешении вопроса с проблемным объектом по Киквидзе, 77Б", - приводит пресс-служба слова Егорова.Руководитель региона подчеркнул, что будет держать ситуацию на личном контроле до момента вручения ключей дольщикам.В пресс-службе уточнили, что руководство области намерено планомерно заниматься и другими проблемными объектами, дольщики которых ждут квартир уже много лет.

https://ria.ru/20211012/mery-1754209081.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, максим егоров