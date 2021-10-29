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Тамбовская область
https://ria.ru/20211029/nedostroy-1756914135.html
Проблемный многоквартирный дом в Тамбове будет достроен
Проблемный многоквартирный дом в Тамбове будет достроен - РИА Новости, 29.10.2021
Проблемный многоквартирный дом в Тамбове будет достроен
Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о передаче прав и обязательств обанкротившегося застройщика дома по улице Киквидзе, 77Б в областном центре... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:58
2021-10-29T17:58
тамбовская область
жилье
максим егоров
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ТАМБОВ, 29 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о передаче прав и обязательств обанкротившегося застройщика дома по улице Киквидзе, 77Б в областном центре региональному Фонду по защите прав участников долевого строительства, на практике это означает, что дом обязательно будет достроен, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации."Месяц назад активные дольщики этого дома подготовили видеообращение, в котором заявили о непринятии региональной властью мер к защите их прав и требовали обратить внимание на их ситуацию. Врио главы региона Максим Егоров отреагировал незамедлительно и поручил провести все необходимые процедуры в ускоренном режиме, чтобы проблема начала решаться. При активном участии первого лица региона велись переговоры с федеральным Фондом по защите прав участников долевого строительства, при этом региональным Фондом и конкурсным управляющим принимались меры к своевременному и полному предоставлению по требованию арбитражного суда всех документов, необходимых для вынесения решений, влияющих на запуск достройки проблемного объекта", - сказал представитель пресс-службы.Он отметил, что решение суда на практике означает, что у дольщиков появилась реальная возможность реализовать свои права."Дольщики по Киквидзе, 77Б могут быть уверены - дом будет достроен. Область в лице регионального органа строительного надзора и регионального Фонда продолжит взаимодействие с федеральным Фондом, итогом которого станет "точка" в разрешении вопроса с проблемным объектом по Киквидзе, 77Б", - приводит пресс-служба слова Егорова.Руководитель региона подчеркнул, что будет держать ситуацию на личном контроле до момента вручения ключей дольщикам.В пресс-службе уточнили, что руководство области намерено планомерно заниматься и другими проблемными объектами, дольщики которых ждут квартир уже много лет.
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жилье, максим егоров
17:58 29.10.2021
 

Проблемный многоквартирный дом в Тамбове будет достроен

CC BY 4.0 / администрация Тамбовской области / Дом по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове
Дом по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
CC BY 4.0 / администрация Тамбовской области /
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ТАМБОВ, 29 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о передаче прав и обязательств обанкротившегося застройщика дома по улице Киквидзе, 77Б в областном центре региональному Фонду по защите прав участников долевого строительства, на практике это означает, что дом обязательно будет достроен, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Месяц назад активные дольщики этого дома подготовили видеообращение, в котором заявили о непринятии региональной властью мер к защите их прав и требовали обратить внимание на их ситуацию. Врио главы региона Максим Егоров отреагировал незамедлительно и поручил провести все необходимые процедуры в ускоренном режиме, чтобы проблема начала решаться. При активном участии первого лица региона велись переговоры с федеральным Фондом по защите прав участников долевого строительства, при этом региональным Фондом и конкурсным управляющим принимались меры к своевременному и полному предоставлению по требованию арбитражного суда всех документов, необходимых для вынесения решений, влияющих на запуск достройки проблемного объекта", - сказал представитель пресс-службы.
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Он отметил, что решение суда на практике означает, что у дольщиков появилась реальная возможность реализовать свои права.
"Дольщики по Киквидзе, 77Б могут быть уверены - дом будет достроен. Область в лице регионального органа строительного надзора и регионального Фонда продолжит взаимодействие с федеральным Фондом, итогом которого станет "точка" в разрешении вопроса с проблемным объектом по Киквидзе, 77Б", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Руководитель региона подчеркнул, что будет держать ситуацию на личном контроле до момента вручения ключей дольщикам.

В пресс-службе уточнили, что руководство области намерено планомерно заниматься и другими проблемными объектами, дольщики которых ждут квартир уже много лет.
 
Тамбовская областьЖильеМаксим Егоров
 
 
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