https://ria.ru/20211029/myanma-1756869952.html

В Мьянме военные приговорили соратника Аун Сан Су Чжи к 20 годам тюрьмы

В Мьянме военные приговорили соратника Аун Сан Су Чжи к 20 годам тюрьмы - РИА Новости, 29.10.2021

В Мьянме военные приговорили соратника Аун Сан Су Чжи к 20 годам тюрьмы

Военные власти Мьянмы приговорили соратника бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи к 20 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, передает... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:59

2021-10-29T14:59

2021-10-29T14:59

в мире

мьянма

аун сан су чжи

национальная лига за демократию (нлд)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Военные власти Мьянмы приговорили соратника бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи к 20 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката."У Вин Хтейн (U Win Htein) был приговорен судом по особым делам к 20 годам тюремного заключения по разделу 124а", - сказал агентству адвокат советника. Он добавил, что подаст апелляцию на решение суда.По данным агентства, 80-летний соратник является правой рукой Аун Сан Су Чжи, он много времени провел за решеткой как политический заключенный. Он первый высокопоставленный член партии Национальная лига за демократию (НЛД), приговоренный к заключению новыми властями после судебного разбирательства.Перед задержание через три дня после прихода военных к власти в феврале он сказал местным СМИ, что действия военных были неразумными, а военные лидеры "повели страну в неправильном направлении".Назначенный спецпосланником председателя АСЕАН второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф, которому поставлена задача усадить за стол переговоров все конфликтующие стороны в Мьянме, второй месяц ведет переговоры с военным правительством о визите в страну, во время которого он собирается встретиться с представителями всех сторон конфликта, включая находящуюся под судом и домашним арестом бывшего государственного советника (фактического премьер-министра), главу бывшей правящей партии НЛД, Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Военные лидеры Мьянмы заявляют, что подобные переговоры возможны только после установления в стране мира и стабильности, которые в настоящее время ежедневно нарушаются участниками антиправительственных движений.Мьянманские военные пришли к власти в стране 1 февраля, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Военные обвинили НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений антиправительственных боевых групп с правительственными войсками, взрывов самодельных взрывных устройств, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.

https://ria.ru/20211026/aziya-1756366111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мьянма, аун сан су чжи, национальная лига за демократию (нлд)