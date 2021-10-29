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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211029/muzey-1756906583.html
Русский музей открывает три новые выставки в испанской Малаге
Русский музей открывает три новые выставки в испанской Малаге - РИА Новости, 29.10.2021
Русский музей открывает три новые выставки в испанской Малаге
В филиале Государственного Русского музея в испанской Малаге в пятницу открываются три новые выставки, сообщает музей. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:30
2021-10-29T17:31
культура
испания
марк шагал
малага
русский музей
василий кандинский
государственный русский музей
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. В филиале Государственного Русского музея в испанской Малаге в пятницу открываются три новые выставки, сообщает музей."29 октября в филиале Русского музея в Малаге откроются три новых выставки – "Авангарды в русском искусстве первой половины ХХ века", "Достоевский из Русского музея", "Маяковский – художник и поэт", - говорится в сообщении.В экспозиции "Авангарды в русском искусстве первой половины ХХ века" будет представлено около 80 произведений живописи и скульптуры. Кроме работ Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского, Марка Шагала, будут показаны произведения менее известных художников, таких как Давид Бурлюк и Натан Альтман."Посетители филиала увидят как известные, так и малознакомые для западного зрителя произведения Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, создававших свои произведения, ориентируясь на народное творчество, городскую, уличную культуру и работы непрофессиональных художников: их вдохновляли расписные прялки и игрушки, вывески, рисунки детей. Этот брутальный стиль был назван неопримитивизмом. В его русле изображали русскую провинцию Иосиф Школьник и Ольга Розанова. Илья Машков, Петр Кончаловский также создавали натюрморты, напоминавшие жостовские подносы и вывески над магазинами", - отмечается в сообщении.Организаторы сообщают, что экспозиция покажет западному зрителю многоликость русского искусства и многообразие авангардов в русской изобразительной культуре XX века.На выставке "Достоевский из Русского музея" посетители увидят 21 произведение графики и скульптуры из собрания Русского музея, связанное с жизнью и творчеством Достоевского, его знаменитыми романами "Идиот", "Братья Карамазовы" и другими. Экспозиция "Маяковский – художник и поэт" представит 32 произведения искусства: графика Маяковского, иллюстрации современников Маяковского к его стихам и поэмам, скульптурные портреты поэта.Выставки продлятся до 17 апреля 2022 года.В 2020 году филиал Русского музея в испанском городе Малага отметил пятилетие со дня открытия. Наряду с выставочным пространством филиал включает Информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал", Детский образовательный центр с творческими мастерскими, кинозалы, сувенирный магазин, кафе.
https://ria.ru/20210311/muzey-1600708093.html
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РИА Новости
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4.7
96
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испания, марк шагал, малага, русский музей, василий кандинский, государственный русский музей, культура
17:30 29.10.2021 (обновлено: 17:31 29.10.2021)
 
Русский музей открывает три новые выставки в испанской Малаге

В филиале Русского музея в Малаге открываются три новые выставки

© РИА Новости / Владимир Вдовин / Перейти в фотобанкКартина М.Шагала "Над городом"
Картина М.Шагала Над городом - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. В филиале Государственного Русского музея в испанской Малаге в пятницу открываются три новые выставки, сообщает музей.
"29 октября в филиале Русского музея в Малаге откроются три новых выставки – "Авангарды в русском искусстве первой половины ХХ века", "Достоевский из Русского музея", "Маяковский – художник и поэт", - говорится в сообщении.
В экспозиции "Авангарды в русском искусстве первой половины ХХ века" будет представлено около 80 произведений живописи и скульптуры. Кроме работ Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского, Марка Шагала, будут показаны произведения менее известных художников, таких как Давид Бурлюк и Натан Альтман.
"Посетители филиала увидят как известные, так и малознакомые для западного зрителя произведения Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, создававших свои произведения, ориентируясь на народное творчество, городскую, уличную культуру и работы непрофессиональных художников: их вдохновляли расписные прялки и игрушки, вывески, рисунки детей. Этот брутальный стиль был назван неопримитивизмом. В его русле изображали русскую провинцию Иосиф Школьник и Ольга Розанова. Илья Машков, Петр Кончаловский также создавали натюрморты, напоминавшие жостовские подносы и вывески над магазинами", - отмечается в сообщении.
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Организаторы сообщают, что экспозиция покажет западному зрителю многоликость русского искусства и многообразие авангардов в русской изобразительной культуре XX века.
На выставке "Достоевский из Русского музея" посетители увидят 21 произведение графики и скульптуры из собрания Русского музея, связанное с жизнью и творчеством Достоевского, его знаменитыми романами "Идиот", "Братья Карамазовы" и другими. Экспозиция "Маяковский – художник и поэт" представит 32 произведения искусства: графика Маяковского, иллюстрации современников Маяковского к его стихам и поэмам, скульптурные портреты поэта.
Выставки продлятся до 17 апреля 2022 года.
В 2020 году филиал Русского музея в испанском городе Малага отметил пятилетие со дня открытия. Наряду с выставочным пространством филиал включает Информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал", Детский образовательный центр с творческими мастерскими, кинозалы, сувенирный магазин, кафе.
 
КультураИспанияМарк ШагалМалагаРусский музейВасилий КандинскийГосударственный Русский музейКультура
 
 
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