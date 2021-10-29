https://ria.ru/20211029/mototsiklisty-1756796978.html

Московских мотоциклистов призвали завершить сезон

Московских мотоциклистов призвали завершить сезон - РИА Новости, 29.10.2021

Московских мотоциклистов призвали завершить сезон

ГИБДД столицы призвала мотоциклистов завершить сезон, поскольку погодные условия уже достаточно неустойчивы и перемещение на двухколесном транспорте может быть... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T09:39

2021-10-29T09:39

2021-10-29T09:39

общество

москва

авто

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ГИБДД столицы призвала мотоциклистов завершить сезон, поскольку погодные условия уже достаточно неустойчивы и перемещение на двухколесном транспорте может быть опасно."Управление ГИБДД города Москвы призывает мотолюбителей завершить сезон. Погодные условия уже достаточно неустойчивы, поэтому перемещение на двухколесном транспорте рискованно и даже опасно для жизни и здоровья мотоциклистов, а также других участников дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Также в ГИБДД напомнили, что с начала года в Москве произошло более 600 ДТП с мотоциклистами, в которых погибли 32 человека, более 700 получили ранения.

https://ria.ru/20210907/moskva-1749077412.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, авто