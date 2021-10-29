https://ria.ru/20211029/mototsiklisty-1756796978.html
Московских мотоциклистов призвали завершить сезон
Московских мотоциклистов призвали завершить сезон - РИА Новости, 29.10.2021
Московских мотоциклистов призвали завершить сезон
ГИБДД столицы призвала мотоциклистов завершить сезон, поскольку погодные условия уже достаточно неустойчивы и перемещение на двухколесном транспорте может быть... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T09:39
2021-10-29T09:39
2021-10-29T09:39
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ГИБДД столицы призвала мотоциклистов завершить сезон, поскольку погодные условия уже достаточно неустойчивы и перемещение на двухколесном транспорте может быть опасно."Управление ГИБДД города Москвы призывает мотолюбителей завершить сезон. Погодные условия уже достаточно неустойчивы, поэтому перемещение на двухколесном транспорте рискованно и даже опасно для жизни и здоровья мотоциклистов, а также других участников дорожного движения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Также в ГИБДД напомнили, что с начала года в Москве произошло более 600 ДТП с мотоциклистами, в которых погибли 32 человека, более 700 получили ранения.
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общество, москва, авто
Московских мотоциклистов призвали завершить сезон
Московских мотоциклистов призвали завершить сезон из-за ухудшения погоды