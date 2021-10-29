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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211029/moskva-1756831445.html
Промпроизводство в Москве за девять месяцев выросло почти на четверть
Промпроизводство в Москве за девять месяцев выросло почти на четверть - РИА Новости, 29.10.2021
Промпроизводство в Москве за девять месяцев выросло почти на четверть
Объем промышленного производства в Москве за девять месяцев 2021 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:33
2021-10-29T12:33
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве за девять месяцев 2021 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Наиболее существенный рост отмечен в производстве текстиля, электрического оборудования, бумаги, а также в деревообработке, уточняется в сообщении."За январь-сентябрь 2021 года объемы промышленного производства в Москве увеличились на 23,1% к уровню прошлого года. Драйвером остается обрабатывающая промышленность, которая показала рост на 23,4%", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.По словам вице-мэра, рост в обрабатывающей промышленности связан как со стабильным ростом крупных отраслей – таких как химическая промышленность, здравоохранение, пищевая промышленность, так и довольно высокими темпами прироста новых, менее масштабных компаний. Например, в январе-сентябре 2021 года удвоилось производство текстильных изделий, выпуск одежды вырос на 63,3%.Продолжает уверенно расти производство электрического оборудования: выпуск такой продукции увеличился на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первую очередь, это обусловлено обновлением информационной инфраструктуры операторами сотовой связи, а также увеличением мощности действующих и запуска новых центров обработки данных в столичном регионе.Производство химических веществ и химических продуктов за девять месяцев 2021 года выросло на 45,7% за счет увеличения выпуска сразу нескольких категорий: защитных средств для кожи, средств для ухода, макияжа и бритья, дезодорантов и антиперсперантов.Продолжает увеличиваться производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года был обеспечен преимущественно за счет выпуска лекарственных и противоопухолевых препаратов, а также иммуномодуляторов. Кроме того, в январе – сентябре 2021 года на 22,2% выросло производство пищевых продуктов, что обусловлено положительной динамикой выпуска мясных полуфабрикатов, мучных кондитерских изделий, уточняется в сообщении.
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экономика, москва, александр прохоров
12:33 29.10.2021
 

Промпроизводство в Москве за девять месяцев выросло почти на четверть

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве за девять месяцев 2021 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Наиболее существенный рост отмечен в производстве текстиля, электрического оборудования, бумаги, а также в деревообработке, уточняется в сообщении.
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"За январь-сентябрь 2021 года объемы промышленного производства в Москве увеличились на 23,1% к уровню прошлого года. Драйвером остается обрабатывающая промышленность, которая показала рост на 23,4%", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
По словам вице-мэра, рост в обрабатывающей промышленности связан как со стабильным ростом крупных отраслей – таких как химическая промышленность, здравоохранение, пищевая промышленность, так и довольно высокими темпами прироста новых, менее масштабных компаний. Например, в январе-сентябре 2021 года удвоилось производство текстильных изделий, выпуск одежды вырос на 63,3%.
Продолжает уверенно расти производство электрического оборудования: выпуск такой продукции увеличился на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первую очередь, это обусловлено обновлением информационной инфраструктуры операторами сотовой связи, а также увеличением мощности действующих и запуска новых центров обработки данных в столичном регионе.
"Одним из наиболее быстрорастущих сегментов является обработка древесины и производство изделий из дерева. Выпуск такой продукции за девять месяцев увеличился на 80%. В число крупнейших по выручке компаний отрасли вошли производители напольных и настенных деревянных покрытий, межкомнатных дверей и паркетной доски. Также продолжается рост производства бумаги и бумажных изделий – сегмент вырос на 82,1%, преимущественно за счет выпуска упаковки – ящиков и коробок из бумаги и картона", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Производство химических веществ и химических продуктов за девять месяцев 2021 года выросло на 45,7% за счет увеличения выпуска сразу нескольких категорий: защитных средств для кожи, средств для ухода, макияжа и бритья, дезодорантов и антиперсперантов.
Продолжает увеличиваться производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года был обеспечен преимущественно за счет выпуска лекарственных и противоопухолевых препаратов, а также иммуномодуляторов. Кроме того, в январе – сентябре 2021 года на 22,2% выросло производство пищевых продуктов, что обусловлено положительной динамикой выпуска мясных полуфабрикатов, мучных кондитерских изделий, уточняется в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваАлександр Прохоров
 
 
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