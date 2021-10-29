https://ria.ru/20211029/moskva-1756831445.html
Промпроизводство в Москве за девять месяцев выросло почти на четверть
Промпроизводство в Москве за девять месяцев выросло почти на четверть - РИА Новости, 29.10.2021
Промпроизводство в Москве за девять месяцев выросло почти на четверть
Объем промышленного производства в Москве за девять месяцев 2021 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:33
2021-10-29T12:33
2021-10-29T12:33
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
александр прохоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919496_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d30535f0158532af0c780383cf6816da.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Объем промышленного производства в Москве за девять месяцев 2021 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Наиболее существенный рост отмечен в производстве текстиля, электрического оборудования, бумаги, а также в деревообработке, уточняется в сообщении."За январь-сентябрь 2021 года объемы промышленного производства в Москве увеличились на 23,1% к уровню прошлого года. Драйвером остается обрабатывающая промышленность, которая показала рост на 23,4%", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.По словам вице-мэра, рост в обрабатывающей промышленности связан как со стабильным ростом крупных отраслей – таких как химическая промышленность, здравоохранение, пищевая промышленность, так и довольно высокими темпами прироста новых, менее масштабных компаний. Например, в январе-сентябре 2021 года удвоилось производство текстильных изделий, выпуск одежды вырос на 63,3%.Продолжает уверенно расти производство электрического оборудования: выпуск такой продукции увеличился на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первую очередь, это обусловлено обновлением информационной инфраструктуры операторами сотовой связи, а также увеличением мощности действующих и запуска новых центров обработки данных в столичном регионе.Производство химических веществ и химических продуктов за девять месяцев 2021 года выросло на 45,7% за счет увеличения выпуска сразу нескольких категорий: защитных средств для кожи, средств для ухода, макияжа и бритья, дезодорантов и антиперсперантов.Продолжает увеличиваться производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года был обеспечен преимущественно за счет выпуска лекарственных и противоопухолевых препаратов, а также иммуномодуляторов. Кроме того, в январе – сентябре 2021 года на 22,2% выросло производство пищевых продуктов, что обусловлено положительной динамикой выпуска мясных полуфабрикатов, мучных кондитерских изделий, уточняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20211025/promzony-1756071053.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919496_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_df84ed92bb3cb34600698115270663d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, александр прохоров
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости
. Объем промышленного производства в Москве
за девять месяцев 2021 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Наиболее существенный рост отмечен в производстве текстиля, электрического оборудования, бумаги, а также в деревообработке, уточняется в сообщении.
"За январь-сентябрь 2021 года объемы промышленного производства в Москве увеличились на 23,1% к уровню прошлого года. Драйвером остается обрабатывающая промышленность, которая показала рост на 23,4%", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
По словам вице-мэра, рост в обрабатывающей промышленности связан как со стабильным ростом крупных отраслей – таких как химическая промышленность, здравоохранение, пищевая промышленность, так и довольно высокими темпами прироста новых, менее масштабных компаний. Например, в январе-сентябре 2021 года удвоилось производство текстильных изделий, выпуск одежды вырос на 63,3%.
Продолжает уверенно расти производство электрического оборудования: выпуск такой продукции увеличился на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первую очередь, это обусловлено обновлением информационной инфраструктуры операторами сотовой связи, а также увеличением мощности действующих и запуска новых центров обработки данных в столичном регионе.
"Одним из наиболее быстрорастущих сегментов является обработка древесины и производство изделий из дерева. Выпуск такой продукции за девять месяцев увеличился на 80%. В число крупнейших по выручке компаний отрасли вошли производители напольных и настенных деревянных покрытий, межкомнатных дверей и паркетной доски. Также продолжается рост производства бумаги и бумажных изделий – сегмент вырос на 82,1%, преимущественно за счет выпуска упаковки – ящиков и коробок из бумаги и картона", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров
.
Производство химических веществ и химических продуктов за девять месяцев 2021 года выросло на 45,7% за счет увеличения выпуска сразу нескольких категорий: защитных средств для кожи, средств для ухода, макияжа и бритья, дезодорантов и антиперсперантов.
Продолжает увеличиваться производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост на 33,9% к аналогичному периоду прошлого года был обеспечен преимущественно за счет выпуска лекарственных и противоопухолевых препаратов, а также иммуномодуляторов. Кроме того, в январе – сентябре 2021 года на 22,2% выросло производство пищевых продуктов, что обусловлено положительной динамикой выпуска мясных полуфабрикатов, мучных кондитерских изделий, уточняется в сообщении.