12:00 29.10.2021 (обновлено: 12:02 29.10.2021)
Бочкарев: спортивный комплекс в ТПУ "Некрасовка" готов почти наполовину
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
МОСКВА, 29 окт - РИА Недвижимость. Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" готов на 45%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В настоящий момент в рамках строительства физкультурно-оздоровительного комплекса завершены монолитные работы, также на финальную стадию вышли кровельные работы и устройство внутренних перегородок. Общую степень готовности объекта оцениваем в 45%", - сказал заммэра.
Он отметил, что спортивный комплекс площадью более 21 тысячи квадратных метров будет самым крупным спортивным объектом в Некрасовке и настоящим центром притяжения для жителей района.
"Здесь расположится крытый каток, бассейн, универсальные спортивные залы для занятий игровыми видами спорта, зал единоборств, экстрим-парк, открытая зона воркаута, шахматный клуб и другие помещения для занятий различными видами спорта", – уточнил Бочкарёв, добавив, что в составе объекта будут 12 функциональных зон.
ТПУ "Некрасовка" объединит одноименную станцию Некрасовской ветки метро и маршруты наземного городского транспорта. Пассажиропоток транспортно-пересадочного узла ориентировочно составит не менее 25 миллионов человек в год.