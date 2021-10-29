https://ria.ru/20211029/moskva-1756823232.html

Бочкарев: спортивный комплекс в ТПУ "Некрасовка" готов почти наполовину

Бочкарев: спортивный комплекс в ТПУ "Некрасовка" готов почти наполовину - РИА Новости, 29.10.2021

Бочкарев: спортивный комплекс в ТПУ "Некрасовка" готов почти наполовину

Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" готов на 45%, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:00

2021-10-29T12:00

2021-10-29T12:02

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 29 окт - РИА Недвижимость. Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" готов на 45%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В настоящий момент в рамках строительства физкультурно-оздоровительного комплекса завершены монолитные работы, также на финальную стадию вышли кровельные работы и устройство внутренних перегородок. Общую степень готовности объекта оцениваем в 45%", - сказал заммэра.Он отметил, что спортивный комплекс площадью более 21 тысячи квадратных метров будет самым крупным спортивным объектом в Некрасовке и настоящим центром притяжения для жителей района.ТПУ "Некрасовка" объединит одноименную станцию Некрасовской ветки метро и маршруты наземного городского транспорта. Пассажиропоток транспортно-пересадочного узла ориентировочно составит не менее 25 миллионов человек в год.

https://ria.ru/20211026/bochkarev-1756276978.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы