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Туризм
https://ria.ru/20211029/moshennitsa-1756788333.html
В Хабаровске мошенницу приговорили к 5,5 года колонии за обман туристов
В Хабаровске мошенницу приговорили к 5,5 года колонии за обман туристов - РИА Новости, 29.10.2021
В Хабаровске мошенницу приговорили к 5,5 года колонии за обман туристов
Мошеннице из Хабаровска дали 5,5 лет колонии за обман туристов на 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T07:42
2021-10-29T07:50
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ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Мошеннице из Хабаровска дали 5,5 лет колонии за обман туристов на 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.В ходе следствия установлено, что в период с ноября 2017 года по июль 2019 года 46-летняя женщина работала представителем двух туристических компаний. Фирмы были зарегистрированы на дочь и знакомую. Она заключала договоры по продаже турпутевок за границу. Всего пострадали 26 потенциальных туристов, в общей сложности ими перечислено порядка 3,8 миллиона рублей. Кроме того, мошенница при продаже путевок заключила договоры привлечения заемных средств в пяти банках. Используя паспортные данные и фото клиентов, ставив поддельные подписи заемщиков, женщина оформила 28 потребительских кредитов.Отмечается, что ранее подсудимая дважды привлекалась к уголовной ответственности за хищения мошенническим путем денег у клиентов туристических компаний.
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происшествия, хабаровский край, новости - туризм, туризм, россия
07:42 29.10.2021 (обновлено: 07:50 29.10.2021)
 
В Хабаровске мошенницу приговорили к 5,5 года колонии за обман туристов

Мошеннице из Хабаровска дали 5,5 года колонии за обман туристов на 12 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Мошеннице из Хабаровска дали 5,5 лет колонии за обман туристов на 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе следствия установлено, что в период с ноября 2017 года по июль 2019 года 46-летняя женщина работала представителем двух туристических компаний. Фирмы были зарегистрированы на дочь и знакомую. Она заключала договоры по продаже турпутевок за границу. Всего пострадали 26 потенциальных туристов, в общей сложности ими перечислено порядка 3,8 миллиона рублей. Кроме того, мошенница при продаже путевок заключила договоры привлечения заемных средств в пяти банках. Используя паспортные данные и фото клиентов, ставив поддельные подписи заемщиков, женщина оформила 28 потребительских кредитов.
"Суммарный ущерб от противоправной деятельности злоумышленницы составил порядка 12 миллионов рублей. Было заведено уголовное дело по частям 3 и 4 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Объем материалов следственных действий составил 23 тома. На время следствия и суда женщина была под стражей. Суд постановил признать ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев", - сообщает управление.
Отмечается, что ранее подсудимая дважды привлекалась к уголовной ответственности за хищения мошенническим путем денег у клиентов туристических компаний.
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