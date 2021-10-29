07:42 29.10.2021 (обновлено: 07:50 29.10.2021)
В Хабаровске мошенницу приговорили к 5,5 года колонии за обман туристов
Мошеннице из Хабаровска дали 5,5 года колонии за обман туристов на 12 миллионов рублей
ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Мошеннице из Хабаровска дали 5,5 лет колонии за обман туристов на 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе следствия установлено, что в период с ноября 2017 года по июль 2019 года 46-летняя женщина работала представителем двух туристических компаний. Фирмы были зарегистрированы на дочь и знакомую. Она заключала договоры по продаже турпутевок за границу. Всего пострадали 26 потенциальных туристов, в общей сложности ими перечислено порядка 3,8 миллиона рублей. Кроме того, мошенница при продаже путевок заключила договоры привлечения заемных средств в пяти банках. Используя паспортные данные и фото клиентов, ставив поддельные подписи заемщиков, женщина оформила 28 потребительских кредитов.
"Суммарный ущерб от противоправной деятельности злоумышленницы составил порядка 12 миллионов рублей. Было заведено уголовное дело по частям 3 и 4 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Объем материалов следственных действий составил 23 тома. На время следствия и суда женщина была под стражей. Суд постановил признать ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев", - сообщает управление.
Отмечается, что ранее подсудимая дважды привлекалась к уголовной ответственности за хищения мошенническим путем денег у клиентов туристических компаний.