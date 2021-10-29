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В Хабаровске мошенницу приговорили к 5,5 года колонии за обман туристов

В Хабаровске мошенницу приговорили к 5,5 года колонии за обман туристов - РИА Новости, 29.10.2021

В Хабаровске мошенницу приговорили к 5,5 года колонии за обман туристов

Мошеннице из Хабаровска дали 5,5 лет колонии за обман туристов на 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T07:42

2021-10-29T07:42

2021-10-29T07:50

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ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Мошеннице из Хабаровска дали 5,5 лет колонии за обман туристов на 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.В ходе следствия установлено, что в период с ноября 2017 года по июль 2019 года 46-летняя женщина работала представителем двух туристических компаний. Фирмы были зарегистрированы на дочь и знакомую. Она заключала договоры по продаже турпутевок за границу. Всего пострадали 26 потенциальных туристов, в общей сложности ими перечислено порядка 3,8 миллиона рублей. Кроме того, мошенница при продаже путевок заключила договоры привлечения заемных средств в пяти банках. Используя паспортные данные и фото клиентов, ставив поддельные подписи заемщиков, женщина оформила 28 потребительских кредитов.Отмечается, что ранее подсудимая дважды привлекалась к уголовной ответственности за хищения мошенническим путем денег у клиентов туристических компаний.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/pensionery-1744774357.html

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