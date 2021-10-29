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В Ангарске арестовали чиновника за мошенничество с муниципальным имуществом
В Ангарске арестовали чиновника за мошенничество с муниципальным имуществом - РИА Новости, 29.10.2021
В Ангарске арестовали чиновника за мошенничество с муниципальным имуществом
Глава комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) в Ангарске арестован по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:25
2021-10-29T14:25
происшествия
иркутская область
ангарск
следственный комитет россии (ск рф)
мошенничество
россия
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ИРКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Глава комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) в Ангарске арестован по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом, сообщает СУСК РФ Иркутской области.СК предъявило обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) председателю комитета по управлению муниципальным имуществом города Ангарска."Ангарским городским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 2015-2016 года в КУМИ Ангарска реализуется мошенническая схема, по которой муниципальное имущество незаконно переходило в собственность третьих лиц. Следователями установлено, что фигурант не только был осведомлен о происходящем, но и содействовал преступлениям.Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области.
https://ria.ru/20211029/los-1756861113.html
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происшествия, иркутская область, ангарск, следственный комитет россии (ск рф), мошенничество, россия
14:25 29.10.2021
 
В Ангарске арестовали чиновника за мошенничество с муниципальным имуществом

СК арестовал чиновника за мошенничество с муниципальным имуществом в Ангарске

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 29 окт – РИА Новости. Глава комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) в Ангарске арестован по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом, сообщает СУСК РФ Иркутской области.
СК предъявило обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) председателю комитета по управлению муниципальным имуществом города Ангарска.
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"Ангарским городским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2015-2016 года в КУМИ Ангарска реализуется мошенническая схема, по которой муниципальное имущество незаконно переходило в собственность третьих лиц. Следователями установлено, что фигурант не только был осведомлен о происходящем, но и содействовал преступлениям.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области.
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ПроисшествияИркутская областьАнгарскСледственный комитет России (СК РФ)МошенничествоРоссия
 
 
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