https://ria.ru/20211029/meksika-1756938736.html
Почетное консульство России открылось в мексиканском штате Пуэбла
Почетное консульство России открылось в мексиканском штате Пуэбла - РИА Новости, 29.10.2021
Почетное консульство России открылось в мексиканском штате Пуэбла
Третье почетное консульство России в Мексике открыли в штате Пуэбла, сообщили в российском посольстве в латиноамериканской стране. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:05
2021-10-29T20:05
2021-10-29T20:05
мексика
гвадалахара
кинтана-роо
мид мексики
латинская америка
виктор коронелли
россия
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МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Третье почетное консульство России в Мексике открыли в штате Пуэбла, сообщили в российском посольстве в латиноамериканской стране."28 октября 2021 года состоялось открытие почётного консульства России в штате Пуэбла с консульским округом, включающим в себя штаты Пуэбла и Тласкала", - говорится в сообщении на странице российского посольства в Facebook.В церемонии открытия приняли участие посол Виктор Коронелли, министр внутренних дел и по делам госаппарата штата Пуэбла Ана Хилль, представители исполнительной власти, академических и деловых кругов штатов Пуэбла и Тласкала, а также МИД Мексики."Полномочия почетного консульства заключаются в осуществлении консульского учета, принятие мер по розыску российских граждан, пропавших без вести в этом регионе, оказание содействия в реализации избирательного права, принятие мер по охране прав и интересов проживающих там россиян", - рассказал РИА Новости старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.По словам дипломата, почетные консульства не имеют полномочий на оказание нотариальных консульских услуг, однако именно вмешательство почетного консула в случае кризисных ситуаций с российскими гражданами бывает ключевым в решении проблем."Для нас это большое событие, учитывая, что Пуэбла - город науки, с которым идет много студенческих обменов", - добавил Трояновский.Почетное консульство в Пуэбле - третье в Мексике, ранее они были открыты в туристическом штате Кинтана-Роо и втором по значении городе страны, Гвадалахаре, штат Халиско.
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754652116.html
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мексика, гвадалахара, кинтана-роо, мид мексики, латинская америка, виктор коронелли, россия
Почетное консульство России открылось в мексиканском штате Пуэбла
Третье почетное консульство России в Мексике открыли в штате Пуэбла