https://ria.ru/20211029/meksika-1756938736.html

Почетное консульство России открылось в мексиканском штате Пуэбла

Почетное консульство России открылось в мексиканском штате Пуэбла - РИА Новости, 29.10.2021

Почетное консульство России открылось в мексиканском штате Пуэбла

Третье почетное консульство России в Мексике открыли в штате Пуэбла, сообщили в российском посольстве в латиноамериканской стране. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:05

2021-10-29T20:05

2021-10-29T20:05

мексика

гвадалахара

кинтана-роо

мид мексики

латинская америка

виктор коронелли

россия

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МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Третье почетное консульство России в Мексике открыли в штате Пуэбла, сообщили в российском посольстве в латиноамериканской стране."28 октября 2021 года состоялось открытие почётного консульства России в штате Пуэбла с консульским округом, включающим в себя штаты Пуэбла и Тласкала", - говорится в сообщении на странице российского посольства в Facebook.В церемонии открытия приняли участие посол Виктор Коронелли, министр внутренних дел и по делам госаппарата штата Пуэбла Ана Хилль, представители исполнительной власти, академических и деловых кругов штатов Пуэбла и Тласкала, а также МИД Мексики."Полномочия почетного консульства заключаются в осуществлении консульского учета, принятие мер по розыску российских граждан, пропавших без вести в этом регионе, оказание содействия в реализации избирательного права, принятие мер по охране прав и интересов проживающих там россиян", - рассказал РИА Новости старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.По словам дипломата, почетные консульства не имеют полномочий на оказание нотариальных консульских услуг, однако именно вмешательство почетного консула в случае кризисных ситуаций с российскими гражданами бывает ключевым в решении проблем."Для нас это большое событие, учитывая, что Пуэбла - город науки, с которым идет много студенческих обменов", - добавил Трояновский.Почетное консульство в Пуэбле - третье в Мексике, ранее они были открыты в туристическом штате Кинтана-Роо и втором по значении городе страны, Гвадалахаре, штат Халиско.

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754652116.html

мексика

гвадалахара

кинтана-роо

латинская америка

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мексика, гвадалахара, кинтана-роо, мид мексики, латинская америка, виктор коронелли, россия