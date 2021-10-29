Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/meksika-1756938736.html
Почетное консульство России открылось в мексиканском штате Пуэбла
Почетное консульство России открылось в мексиканском штате Пуэбла - РИА Новости, 29.10.2021
Почетное консульство России открылось в мексиканском штате Пуэбла
Третье почетное консульство России в Мексике открыли в штате Пуэбла, сообщили в российском посольстве в латиноамериканской стране. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:05
2021-10-29T20:05
мексика
гвадалахара
кинтана-роо
мид мексики
латинская америка
виктор коронелли
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/82/1548008285_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_0659a6f008189ae1f7fbf37fd2014851.jpg
МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Третье почетное консульство России в Мексике открыли в штате Пуэбла, сообщили в российском посольстве в латиноамериканской стране."28 октября 2021 года состоялось открытие почётного консульства России в штате Пуэбла с консульским округом, включающим в себя штаты Пуэбла и Тласкала", - говорится в сообщении на странице российского посольства в Facebook.В церемонии открытия приняли участие посол Виктор Коронелли, министр внутренних дел и по делам госаппарата штата Пуэбла Ана Хилль, представители исполнительной власти, академических и деловых кругов штатов Пуэбла и Тласкала, а также МИД Мексики."Полномочия почетного консульства заключаются в осуществлении консульского учета, принятие мер по розыску российских граждан, пропавших без вести в этом регионе, оказание содействия в реализации избирательного права, принятие мер по охране прав и интересов проживающих там россиян", - рассказал РИА Новости старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.По словам дипломата, почетные консульства не имеют полномочий на оказание нотариальных консульских услуг, однако именно вмешательство почетного консула в случае кризисных ситуаций с российскими гражданами бывает ключевым в решении проблем."Для нас это большое событие, учитывая, что Пуэбла - город науки, с которым идет много студенческих обменов", - добавил Трояновский.Почетное консульство в Пуэбле - третье в Мексике, ранее они были открыты в туристическом штате Кинтана-Роо и втором по значении городе страны, Гвадалахаре, штат Халиско.
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754652116.html
мексика
гвадалахара
кинтана-роо
латинская америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/82/1548008285_161:0:1761:1200_1920x0_80_0_0_6d6b00b8319a9d7a7e34d8f9a2f1016c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мексика, гвадалахара, кинтана-роо, мид мексики, латинская америка, виктор коронелли, россия
20:05 29.10.2021
 
Почетное консульство России открылось в мексиканском штате Пуэбла

Третье почетное консульство России в Мексике открыли в штате Пуэбла

© Pixabay / Pixabay/CrismarPerezСьюдад-де-Куэцалан в штате Пуэбла, в Мексике
Сьюдад-де-Куэцалан в штате Пуэбла, в Мексике - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Pixabay / Pixabay/CrismarPerez
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Третье почетное консульство России в Мексике открыли в штате Пуэбла, сообщили в российском посольстве в латиноамериканской стране.
"28 октября 2021 года состоялось открытие почётного консульства России в штате Пуэбла с консульским округом, включающим в себя штаты Пуэбла и Тласкала", - говорится в сообщении на странице российского посольства в Facebook.
В церемонии открытия приняли участие посол Виктор Коронелли, министр внутренних дел и по делам госаппарата штата Пуэбла Ана Хилль, представители исполнительной власти, академических и деловых кругов штатов Пуэбла и Тласкала, а также МИД Мексики.
"Полномочия почетного консульства заключаются в осуществлении консульского учета, принятие мер по розыску российских граждан, пропавших без вести в этом регионе, оказание содействия в реализации избирательного права, принятие мер по охране прав и интересов проживающих там россиян", - рассказал РИА Новости старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 21:58Распространение коронавируса
Россия договорилась передать Мексике технологии производства "Спутника V"
По словам дипломата, почетные консульства не имеют полномочий на оказание нотариальных консульских услуг, однако именно вмешательство почетного консула в случае кризисных ситуаций с российскими гражданами бывает ключевым в решении проблем.
"Для нас это большое событие, учитывая, что Пуэбла - город науки, с которым идет много студенческих обменов", - добавил Трояновский.
Почетное консульство в Пуэбле - третье в Мексике, ранее они были открыты в туристическом штате Кинтана-Роо и втором по значении городе страны, Гвадалахаре, штат Халиско.
 
МексикаГвадалахараКинтана-РооМИД МексикиЛатинская АмерикаВиктор КоронеллиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
Лента новостейМолния
Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане