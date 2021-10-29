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https://ria.ru/20211029/meksika-1756789971.html
В Мексике убили основателя новостного агентства Maya Press, сообщили СМИ
В Мексике убили основателя новостного агентства Maya Press, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.10.2021
В Мексике убили основателя новостного агентства Maya Press, сообщили СМИ
Неизвестный застрелил известного журналиста в штате Чьяпас на юге Мексики, сообщает местное издание Heraldo de Chiapas. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T08:17
2021-10-29T08:17
в мире
мексика
чьяпас
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Неизвестный застрелил известного журналиста в штате Чьяпас на юге Мексики, сообщает местное издание Heraldo de Chiapas.Сообщается, что 62-летний Фреди Лопес Аревало в четверг вечером возвратился домой в муниципалитете Сан-Кристобаль-де-лас-Касас после поездки в другой город. Когда журналист доставал вещи из багажника, преступник смертельно ранил его из огнестрельного оружия, а затем скрылся на мотоцикле.Лопес Аревало работал корреспондентом в различных иностранных агентствах, а также занимал пост редактора в местных изданиях Novedades de México, Prensa Libre de Guatemala и Notimex. В течение свое карьеры он освещал вооруженные конфликты как внутри страны, так и за рубежом, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Журналист был основателем регионального агентства Maya Press, которое информировало читателей о событиях в штате Чьяпас на испанском, английском и французском языках.Заместитель министра по правам человека, населения и миграции Алехандро Энсинас ранее сообщил, что в Мексике за три года были убиты 47 журналистов.
https://ria.ru/20211003/marsh-1752841453.html
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в мире, мексика, чьяпас
08:17 29.10.2021
 
В Мексике убили основателя новостного агентства Maya Press, сообщили СМИ

Heraldo de Chiapas: на юге Мексики застрелили основателя новостного агентства Maya Press

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Gustavo Aguado
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Неизвестный застрелил известного журналиста в штате Чьяпас на юге Мексики, сообщает местное издание Heraldo de Chiapas.
Сообщается, что 62-летний Фреди Лопес Аревало в четверг вечером возвратился домой в муниципалитете Сан-Кристобаль-де-лас-Касас после поездки в другой город. Когда журналист доставал вещи из багажника, преступник смертельно ранил его из огнестрельного оружия, а затем скрылся на мотоцикле.
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Лопес Аревало работал корреспондентом в различных иностранных агентствах, а также занимал пост редактора в местных изданиях Novedades de México, Prensa Libre de Guatemala и Notimex. В течение свое карьеры он освещал вооруженные конфликты как внутри страны, так и за рубежом, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Журналист был основателем регионального агентства Maya Press, которое информировало читателей о событиях в штате Чьяпас на испанском, английском и французском языках.
Заместитель министра по правам человека, населения и миграции Алехандро Энсинас ранее сообщил, что в Мексике за три года были убиты 47 журналистов.
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В миреМексикаЧьяпас
 
 
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