https://ria.ru/20211029/meksika-1756789971.html

В Мексике убили основателя новостного агентства Maya Press, сообщили СМИ

В Мексике убили основателя новостного агентства Maya Press, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.10.2021

В Мексике убили основателя новостного агентства Maya Press, сообщили СМИ

Неизвестный застрелил известного журналиста в штате Чьяпас на юге Мексики, сообщает местное издание Heraldo de Chiapas. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T08:17

2021-10-29T08:17

2021-10-29T08:17

в мире

мексика

чьяпас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_0:127:1467:952_1920x0_80_0_0_77f9988f88794995bbf94d6dff9e297a.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Неизвестный застрелил известного журналиста в штате Чьяпас на юге Мексики, сообщает местное издание Heraldo de Chiapas.Сообщается, что 62-летний Фреди Лопес Аревало в четверг вечером возвратился домой в муниципалитете Сан-Кристобаль-де-лас-Касас после поездки в другой город. Когда журналист доставал вещи из багажника, преступник смертельно ранил его из огнестрельного оружия, а затем скрылся на мотоцикле.Лопес Аревало работал корреспондентом в различных иностранных агентствах, а также занимал пост редактора в местных изданиях Novedades de México, Prensa Libre de Guatemala и Notimex. В течение свое карьеры он освещал вооруженные конфликты как внутри страны, так и за рубежом, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Журналист был основателем регионального агентства Maya Press, которое информировало читателей о событиях в штате Чьяпас на испанском, английском и французском языках.Заместитель министра по правам человека, населения и миграции Алехандро Энсинас ранее сообщил, что в Мексике за три года были убиты 47 журналистов.

https://ria.ru/20211003/marsh-1752841453.html

https://ria.ru/20210819/zhurnalist-1746473976.html

мексика

чьяпас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мексика, чьяпас