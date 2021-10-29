https://ria.ru/20211029/matvienko-1756854856.html

Матвиенко поблагодарила врачей за самоотверженный труд

Матвиенко поблагодарила врачей за самоотверженный труд - РИА Новости, 29.10.2021

Матвиенко поблагодарила врачей за самоотверженный труд

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила медицинских работников за ежедневный самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:52

2021-10-29T13:52

2021-10-29T14:15

распространение коронавируса

общество

валентина матвиенко

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила медицинских работников за ежедневный самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса."Насколько важна работа медиков, все мы поняли в такой напряжённый пандемийный период. К сожалению, вирус пока не отступает. Нагрузка на медицинские учреждения огромная, врачи работают на износ", - сказала парламентарий в пятницу в ходе заседания Попечительского совета Центра Алмазова.Обращаясь к представителям Центра, Матвиенко отметила, что в их лице хотела выразить глубокую признательность всем медицинским работникам нашей страны – врачам, медсестрам, медбратьям, санитарам "за неравнодушное отношение к людям, за чуткость и отзывчивость, за ежедневный самоотверженный труд". Она подчеркнула, что в такой сложный период людям важно чувствовать поддержку медиков. Но и сами медработники "должны чувствовать внимание со стороны государства, знать, что медицина сегодня – это наш главный социальный приоритет", сказала спикер.Матвиенко отметила, что Центр Алмазова оперативно включился в борьбу с коронавирусом, был перепрофилирован для оказания помощи больным COVID. Кроме того, сотрудники центра принимали непосредственное участие в подготовке рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса.В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 39 849 в 85 регионах. За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 432 546 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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