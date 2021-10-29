https://ria.ru/20211029/matvienko-1756854856.html
Матвиенко поблагодарила врачей за самоотверженный труд
Матвиенко поблагодарила врачей за самоотверженный труд - РИА Новости, 29.10.2021
Матвиенко поблагодарила врачей за самоотверженный труд
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила медицинских работников за ежедневный самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:52
2021-10-29T13:52
2021-10-29T14:15
распространение коронавируса
общество
валентина матвиенко
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750143187_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_996afab06f9e6795092054ef039c9162.jpg
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила медицинских работников за ежедневный самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса."Насколько важна работа медиков, все мы поняли в такой напряжённый пандемийный период. К сожалению, вирус пока не отступает. Нагрузка на медицинские учреждения огромная, врачи работают на износ", - сказала парламентарий в пятницу в ходе заседания Попечительского совета Центра Алмазова.Обращаясь к представителям Центра, Матвиенко отметила, что в их лице хотела выразить глубокую признательность всем медицинским работникам нашей страны – врачам, медсестрам, медбратьям, санитарам "за неравнодушное отношение к людям, за чуткость и отзывчивость, за ежедневный самоотверженный труд". Она подчеркнула, что в такой сложный период людям важно чувствовать поддержку медиков. Но и сами медработники "должны чувствовать внимание со стороны государства, знать, что медицина сегодня – это наш главный социальный приоритет", сказала спикер.Матвиенко отметила, что Центр Алмазова оперативно включился в борьбу с коронавирусом, был перепрофилирован для оказания помощи больным COVID. Кроме того, сотрудники центра принимали непосредственное участие в подготовке рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса.В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 39 849 в 85 регионах. За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 432 546 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750143187_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_5ddb8403e80c3ae341b8798a382fc8c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
13:52 29.10.2021 (обновлено: 14:15 29.10.2021)
Матвиенко поблагодарила врачей за самоотверженный труд
Матвиенко поблагодарила врачей за ежедневный самоотверженный труд в условиях пандемии
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
поблагодарила медицинских работников за ежедневный самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.
"Насколько важна работа медиков, все мы поняли в такой напряжённый пандемийный период. К сожалению, вирус пока не отступает. Нагрузка на медицинские учреждения огромная, врачи работают на износ", - сказала парламентарий в пятницу в ходе заседания Попечительского совета Центра Алмазова.
Обращаясь к представителям Центра, Матвиенко отметила, что в их лице хотела выразить глубокую признательность всем медицинским работникам нашей страны – врачам, медсестрам, медбратьям, санитарам "за неравнодушное отношение к людям, за чуткость и отзывчивость, за ежедневный самоотверженный труд". Она подчеркнула, что в такой сложный период людям важно чувствовать поддержку медиков. Но и сами медработники "должны чувствовать внимание со стороны государства, знать, что медицина сегодня – это наш главный социальный приоритет", сказала спикер.
Матвиенко отметила, что Центр Алмазова оперативно включился в борьбу с коронавирусом, был перепрофилирован для оказания помощи больным COVID. Кроме того, сотрудники центра принимали непосредственное участие в подготовке рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за последние сутки в России
подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 39 849 в 85 регионах. За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 432 546 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.