https://ria.ru/20211029/mashina-1756786345.html

Аналитики рассказали, как россияне выбирают новую машину

Аналитики рассказали, как россияне выбирают новую машину - РИА Новости, 29.10.2021

Аналитики рассказали, как россияне выбирают новую машину

Большинство россиян предпочитает выбирать автомобиль самостоятельно, отдавая предпочтения немецким и японским маркам, говорится в исследовании сервиса... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T05:48

2021-10-29T05:48

2021-10-29T05:48

общество

авто

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Большинство россиян предпочитает выбирать автомобиль самостоятельно, отдавая предпочтения немецким и японским маркам, говорится в исследовании сервиса "СберАвто" и медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Что касается типичного автомобилиста образца 2021 года, то он предпочитает изучать и проверять доступные автомобили самостоятельно (70%), просит помочь друзей или родственников с покупкой (15%) или пользуется онлайн-сервисами для покупки авто и помощью специалистов по подбору (15%)", - выяснили аналитики в результате проведенного в октябре 2021 года исследования, в котором приняли участие 10 496 человек по всей России.Отмечается, что больше всего российским автолюбителям нравятся автомобили японского (34%) и немецкого (28%) производства. В топ-3 любимых производителей также попал корейский автопром (15%). Автомобили российского производства предпочитают 11% опрошенных, тем самым отечественный автопром обогнал французский (6%), американский (4%) и китайский (2%).Четверть опрошенных интересуются автомобилями в ценовой категории от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Еще 20% готовы заплатить за автомобиль до 1,5 миллионов, 14% – от 1,5 до 2 миллионов. Покупку от 2 до 3 миллионов рублей рассматривают 15% опрошенных, а свыше 3 миллионов – 10% россиян. Бюджетным сегментом до 500 тысяч рублей интересуются 16% респондентов.При этом 40% опрошенных хотели бы купить новый автомобиль с помощью своих средств, 20% рассматривают покупку нового авто в кредит. Купить автомобиль с пробегом за наличные средства готовы 33% респондентов, еще 7% рассматривают покупку такого авто в кредит.

https://ria.ru/20211029/uluchsheniya-1756777144.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/avto-1755527978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, россия