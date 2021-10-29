https://ria.ru/20211029/mashina-1756786345.html
Аналитики рассказали, как россияне выбирают новую машину
Аналитики рассказали, как россияне выбирают новую машину - РИА Новости, 29.10.2021
Аналитики рассказали, как россияне выбирают новую машину
Большинство россиян предпочитает выбирать автомобиль самостоятельно, отдавая предпочтения немецким и японским маркам, говорится в исследовании сервиса... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T05:48
2021-10-29T05:48
2021-10-29T05:48
общество
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452151_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_4c0b8322e94dc750c92738b48fd67eb1.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Большинство россиян предпочитает выбирать автомобиль самостоятельно, отдавая предпочтения немецким и японским маркам, говорится в исследовании сервиса "СберАвто" и медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Что касается типичного автомобилиста образца 2021 года, то он предпочитает изучать и проверять доступные автомобили самостоятельно (70%), просит помочь друзей или родственников с покупкой (15%) или пользуется онлайн-сервисами для покупки авто и помощью специалистов по подбору (15%)", - выяснили аналитики в результате проведенного в октябре 2021 года исследования, в котором приняли участие 10 496 человек по всей России.Отмечается, что больше всего российским автолюбителям нравятся автомобили японского (34%) и немецкого (28%) производства. В топ-3 любимых производителей также попал корейский автопром (15%). Автомобили российского производства предпочитают 11% опрошенных, тем самым отечественный автопром обогнал французский (6%), американский (4%) и китайский (2%).Четверть опрошенных интересуются автомобилями в ценовой категории от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Еще 20% готовы заплатить за автомобиль до 1,5 миллионов, 14% – от 1,5 до 2 миллионов. Покупку от 2 до 3 миллионов рублей рассматривают 15% опрошенных, а свыше 3 миллионов – 10% россиян. Бюджетным сегментом до 500 тысяч рублей интересуются 16% респондентов.При этом 40% опрошенных хотели бы купить новый автомобиль с помощью своих средств, 20% рассматривают покупку нового авто в кредит. Купить автомобиль с пробегом за наличные средства готовы 33% респондентов, еще 7% рассматривают покупку такого авто в кредит.
https://ria.ru/20211029/uluchsheniya-1756777144.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211021/avto-1755527978.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452151_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_756c997f4a66d44148c11da4d328e392.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, россия
Аналитики рассказали, как россияне выбирают новую машину
Аналитики "СберАвто" и Rambler&Co рассказали, как россияне выбирают новую машину
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Большинство россиян предпочитает выбирать автомобиль самостоятельно, отдавая предпочтения немецким и японским маркам, говорится в исследовании сервиса "СберАвто" и медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Что касается типичного автомобилиста образца 2021 года, то он предпочитает изучать и проверять доступные автомобили самостоятельно (70%), просит помочь друзей или родственников с покупкой (15%) или пользуется онлайн-сервисами для покупки авто и помощью специалистов по подбору (15%)", - выяснили аналитики в результате проведенного в октябре 2021 года исследования, в котором приняли участие 10 496 человек по всей России
.
Отмечается, что больше всего российским автолюбителям нравятся автомобили японского (34%) и немецкого (28%) производства. В топ-3 любимых производителей также попал корейский автопром (15%). Автомобили российского производства предпочитают 11% опрошенных, тем самым отечественный автопром обогнал французский (6%), американский (4%) и китайский (2%).
Четверть опрошенных интересуются автомобилями в ценовой категории от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Еще 20% готовы заплатить за автомобиль до 1,5 миллионов, 14% – от 1,5 до 2 миллионов. Покупку от 2 до 3 миллионов рублей рассматривают 15% опрошенных, а свыше 3 миллионов – 10% россиян. Бюджетным сегментом до 500 тысяч рублей интересуются 16% респондентов.
При этом 40% опрошенных хотели бы купить новый автомобиль с помощью своих средств, 20% рассматривают покупку нового авто в кредит. Купить автомобиль с пробегом за наличные средства готовы 33% респондентов, еще 7% рассматривают покупку такого авто в кредит.