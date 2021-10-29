https://ria.ru/20211029/lnr-1756793800.html
В ЛНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки
В ЛНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки - РИА Новости, 29.10.2021
В ЛНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки
Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в представительстве ЛНР РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T09:05
2021-10-29T09:05
2021-10-29T09:06
в мире
украина
бмп-1
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР сообщали, что 27 октября украинские силовики три раза за сутки открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Калиново, Смелое и Желобок из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП-1 и стрелкового оружия.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211028/donbass-1756712632.html
https://ria.ru/20211027/donbass-1756448381.html
украина
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, бмп-1, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:05 29.10.2021 (обновлено: 09:06 29.10.2021)
В ЛНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки
Представительство ЛНР в СЦКК заявило о пяти обстрелах украинскими силовиками за сутки