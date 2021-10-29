Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/lnr-1756793800.html
В ЛНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки
В ЛНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки - РИА Новости, 29.10.2021
В ЛНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки
Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в представительстве ЛНР РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T09:05
2021-10-29T09:06
в мире
украина
бмп-1
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР сообщали, что 27 октября украинские силовики три раза за сутки открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Калиново, Смелое и Желобок из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП-1 и стрелкового оружия.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211028/donbass-1756712632.html
https://ria.ru/20211027/donbass-1756448381.html
украина
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, бмп-1, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:05 29.10.2021 (обновлено: 09:06 29.10.2021)
 
В ЛНР обвинили украинских силовиков в пяти нарушениях перемирия за сутки

Представительство ЛНР в СЦКК заявило о пяти обстрелах украинскими силовиками за сутки

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР сообщали, что 27 октября украинские силовики три раза за сутки открывали огонь по территории республики.
Луганск - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 16:51
ЛНР обвинила Киев в нарушении международного права
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Калиново, Смелое и Желобок из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП-1 и стрелкового оружия.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 11:45
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР
 
В миреУкраинаБМП-1Луганская Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина
12:26Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
12:04На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц
12:04Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
12:02В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19
12:00В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
12:00Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
11:53Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
11:53Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек
11:53Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
11:51Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым
11:50В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз
Лента новостейМолния
В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке БелянинаЗамглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в СуданеПоявилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахтаПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязиНа Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птицКосмонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общенияВ Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажиркиУровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский языкПолную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человекЖителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища ИсмаиловымВ России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз