Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/lavrovskiy-1756447345.html
Биография Михаила Лавровского
Биография Михаила Лавровского - РИА Новости, 29.10.2021
Биография Михаила Лавровского
Артист балета и хореограф Михаил Леонидович Лавровский родился 29 октября 1941 года в Тбилиси (Грузия). РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T04:02
2021-10-29T04:02
справки
тбилиси
михаил лавровский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447972_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_7dd46362861169087daead7eb2c4969a.jpg
Артист балета и хореограф Михаил Леонидович Лавровский родился 29 октября 1941 года в Тбилиси (Грузия). Лавровский – это творческий псевдоним его отца, Леонида Иванова (1905-1967), хореографа-балетмейстера Большого театра, который взял фамилию Лавровский в память о своем друге поляке, расстрелянном во время Гражданской войны.Мать Михаила Лавровского – Елена Чикваидзе (1910-1996) – была балериной.В детстве Михаил Лавровский увлекался гимнастикой и фехтованием.В 1961 году он окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии), где его педагогами были Ольга Ходот, Николай Тарасов и Глеб Евдокимов. В 1978 году окончил балетмейстерский факультет ГИТИСа.В 1961-1988 годах Михаил Лавровский был солистом Государственного Большого театра.В репертуаре Михаила Лавровского были главные и заглавные партии в балетах: Принц ("Золушка" Сергея Прокофьева, 1963), Альберт ("Жизель" Адольфа Адана, 1963), Кайс/Меджнун ("Лейли и Меджнун" Сергея Баласаняна, 1965), Ферхад ("Легенда о любви" Арифа Меликова, 1965), Щелкунчик-Принц ("Щелкунчик" Петра Чайковского, 1966), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна, 1968), Ромео ("Ромео и Джульетта" Прокофьева, 1969), Зигфрид ("Лебединое озеро" Чайковского, 1970), Иван Грозный ("Иван Грозный" Прокофьева, 1978), Паганини ("Паганини" на музыку Сергея Рахманинова, 1979), Клавдио ("Любовью за любовь" Тихона Хренникова, 1979) и др.Он был первым исполнителем партии Виктора в балете Андрея Эшпая "Ангара" (1976), первым исполнителем в Большом театре партии Артынова в постановке "Анюта" на музыку Валерия Гаврилина (1986).В 2003 году в Большом театре он исполнил партию Капулетти в постановке "Ромео и Джульетта" Прокофьева, который поставил режиссер Деклан Доннеллан.В 1983-1985 годах Лавровский был художественным руководителем Тбилисского государственного академического театра оперы и балета имени З. Палиашвили.С 1987 года по настоящее время является балетмейстером-репетитором Большого театра.В 2005-2008 годах Лавровский был художественным руководителем балетной труппы Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.Как хореограф Лавровский известен постановками балетов "Ромео и Джульетта" (1983), "Порги и Бесс" (1983), "Хореографические новеллы" (1987), "Вторая сюита для флейты Баха" (1989), "Казанова" (1989), "Откровения" (1991), "Мцыри" (1992), "Сильнее золота и смерти" (1996), "Нижинский" (2000), "Ричард III" (2000), "Матадор" (2001) и др.Поставил танцы и движение в ряде драматических театральных спектаклях.Он снимался в фильмах-спектаклях "Ромео и Джульетта" (1968), "Белые ночи" (1972), "Мцыри" (1977), "Три карты" (1983), "Прометей" (1984), "Фантазер" (1989), "Али-Баба и сорок разбойников" (1990).Лавровский сыграл роли в сериалах "Дети Арбата" (2004), "Плата за любовь" (2005), "Звезда империи" (2007), комедии "Двойная пропажа" (2009).Выступил в роли режиссера и сценариста в фильмах-спектаклях "Мцыри" (1977) и "Фантазия на тему Казановы" (1997), был режиссером фильма-спектакля "Откровения" (1994), сценаристом фильма-спектакля "Прометей" (1984).С 2010 года Лавровский занимает пост художественного руководителя Московской государственной академии хореографии.Михаил Лавровский был отмечен различными наградами. В 1976 году он был удостоен звания Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии (1970) и Государственной премии СССР (1977).Награжден советским орденом Трудового Красного Знамени (1986).В 2001 году он был удостоен российского ордена Почета. В 2021 году отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 1965 году он получил первую премию Международного конкурса артистов балета в Варне, в 1975 году – Премию имени Вацлава Нижинского Парижской академии танца.В 2001 году удостоен приза "Душа танца" журнала "Балет" в номинации "Мэтр танца".В 2002 году за подготовку ведущих мужских партий с солистами балета в спектаклях Большого театра и большой вклад в развитие отечественного хореографического искусства Михаилу Лавровскому была присуждена премия города Москвы в области литературы и искусства. Михаил Лавровский женат. У него есть сын. Первой супругой Лавровского была балерина Людмила Семеняка. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
тбилиси
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447972_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_d425f755b3c1fd8af687fd4802581644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, тбилиси, михаил лавровский, россия
04:02 29.10.2021
 

Биография Михаила Лавровского

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСоветский и российский артист балета, балетмейстер, хореограф, балетный педагог, актер Михаил Лавровский
Советский и российский артист балета, балетмейстер, хореограф, балетный педагог, актер Михаил Лавровский - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Артист балета и хореограф Михаил Леонидович Лавровский родился 29 октября 1941 года в Тбилиси (Грузия).
Лавровский – это творческий псевдоним его отца, Леонида Иванова (1905-1967), хореографа-балетмейстера Большого театра, который взял фамилию Лавровский в память о своем друге поляке, расстрелянном во время Гражданской войны.
Мать Михаила Лавровского – Елена Чикваидзе (1910-1996) – была балериной.
В детстве Михаил Лавровский увлекался гимнастикой и фехтованием.
В 1961 году он окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии), где его педагогами были Ольга Ходот, Николай Тарасов и Глеб Евдокимов. В 1978 году окончил балетмейстерский факультет ГИТИСа.
В 1961-1988 годах Михаил Лавровский был солистом Государственного Большого театра.
В репертуаре Михаила Лавровского были главные и заглавные партии в балетах: Принц ("Золушка" Сергея Прокофьева, 1963), Альберт ("Жизель" Адольфа Адана, 1963), Кайс/Меджнун ("Лейли и Меджнун" Сергея Баласаняна, 1965), Ферхад ("Легенда о любви" Арифа Меликова, 1965), Щелкунчик-Принц ("Щелкунчик" Петра Чайковского, 1966), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна, 1968), Ромео ("Ромео и Джульетта" Прокофьева, 1969), Зигфрид ("Лебединое озеро" Чайковского, 1970), Иван Грозный ("Иван Грозный" Прокофьева, 1978), Паганини ("Паганини" на музыку Сергея Рахманинова, 1979), Клавдио ("Любовью за любовь" Тихона Хренникова, 1979) и др.
Он был первым исполнителем партии Виктора в балете Андрея Эшпая "Ангара" (1976), первым исполнителем в Большом театре партии Артынова в постановке "Анюта" на музыку Валерия Гаврилина (1986).
В 2003 году в Большом театре он исполнил партию Капулетти в постановке "Ромео и Джульетта" Прокофьева, который поставил режиссер Деклан Доннеллан.
В 1983-1985 годах Лавровский был художественным руководителем Тбилисского государственного академического театра оперы и балета имени З. Палиашвили.
С 1987 года по настоящее время является балетмейстером-репетитором Большого театра.
В 2005-2008 годах Лавровский был художественным руководителем балетной труппы Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Как хореограф Лавровский известен постановками балетов "Ромео и Джульетта" (1983), "Порги и Бесс" (1983), "Хореографические новеллы" (1987), "Вторая сюита для флейты Баха" (1989), "Казанова" (1989), "Откровения" (1991), "Мцыри" (1992), "Сильнее золота и смерти" (1996), "Нижинский" (2000), "Ричард III" (2000), "Матадор" (2001) и др.
Поставил танцы и движение в ряде драматических театральных спектаклях.
Он снимался в фильмах-спектаклях "Ромео и Джульетта" (1968), "Белые ночи" (1972), "Мцыри" (1977), "Три карты" (1983), "Прометей" (1984), "Фантазер" (1989), "Али-Баба и сорок разбойников" (1990).
Лавровский сыграл роли в сериалах "Дети Арбата" (2004), "Плата за любовь" (2005), "Звезда империи" (2007), комедии "Двойная пропажа" (2009).
Выступил в роли режиссера и сценариста в фильмах-спектаклях "Мцыри" (1977) и "Фантазия на тему Казановы" (1997), был режиссером фильма-спектакля "Откровения" (1994), сценаристом фильма-спектакля "Прометей" (1984).
С 2010 года Лавровский занимает пост художественного руководителя Московской государственной академии хореографии.
Михаил Лавровский был отмечен различными наградами. В 1976 году он был удостоен звания Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии (1970) и Государственной премии СССР (1977).
Награжден советским орденом Трудового Красного Знамени (1986).
В 2001 году он был удостоен российского ордена Почета. В 2021 году отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
В 1965 году он получил первую премию Международного конкурса артистов балета в Варне, в 1975 году – Премию имени Вацлава Нижинского Парижской академии танца.
В 2001 году удостоен приза "Душа танца" журнала "Балет" в номинации "Мэтр танца".
В 2002 году за подготовку ведущих мужских партий с солистами балета в спектаклях Большого театра и большой вклад в развитие отечественного хореографического искусства Михаилу Лавровскому была присуждена премия города Москвы в области литературы и искусства.
Михаил Лавровский женат. У него есть сын.
Первой супругой Лавровского была балерина Людмила Семеняка.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиТбилисиМихаил ЛавровскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина
12:26Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
12:04На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц
12:04Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
12:02В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19
12:00В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
12:00Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
11:53Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский язык
11:53Полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человек
11:53Жителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
11:51Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища Исмаиловым
11:50В России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз
Лента новостейМолния
В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке БелянинаЗамглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в СуданеПоявилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахтаПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязиНа Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птицКосмонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общенияВ Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажиркиУровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%Доктор Комаровский заявил, что не предаст русский языкПолную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более пяти миллионов человекЖителя Братска оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"Посольство в Черногории попросило обосновать получение убежища ИсмаиловымВ России полный цикл вакцинации от COVID-19 провели более 50,9 миллиона раз