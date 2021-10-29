https://ria.ru/20211029/lavrovskiy-1756447345.html

Биография Михаила Лавровского

Биография Михаила Лавровского - РИА Новости, 29.10.2021

Биография Михаила Лавровского

Артист балета и хореограф Михаил Леонидович Лавровский родился 29 октября 1941 года в Тбилиси (Грузия). РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T04:02

2021-10-29T04:02

2021-10-29T04:02

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Артист балета и хореограф Михаил Леонидович Лавровский родился 29 октября 1941 года в Тбилиси (Грузия). Лавровский – это творческий псевдоним его отца, Леонида Иванова (1905-1967), хореографа-балетмейстера Большого театра, который взял фамилию Лавровский в память о своем друге поляке, расстрелянном во время Гражданской войны.Мать Михаила Лавровского – Елена Чикваидзе (1910-1996) – была балериной.В детстве Михаил Лавровский увлекался гимнастикой и фехтованием.В 1961 году он окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии), где его педагогами были Ольга Ходот, Николай Тарасов и Глеб Евдокимов. В 1978 году окончил балетмейстерский факультет ГИТИСа.В 1961-1988 годах Михаил Лавровский был солистом Государственного Большого театра.В репертуаре Михаила Лавровского были главные и заглавные партии в балетах: Принц ("Золушка" Сергея Прокофьева, 1963), Альберт ("Жизель" Адольфа Адана, 1963), Кайс/Меджнун ("Лейли и Меджнун" Сергея Баласаняна, 1965), Ферхад ("Легенда о любви" Арифа Меликова, 1965), Щелкунчик-Принц ("Щелкунчик" Петра Чайковского, 1966), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна, 1968), Ромео ("Ромео и Джульетта" Прокофьева, 1969), Зигфрид ("Лебединое озеро" Чайковского, 1970), Иван Грозный ("Иван Грозный" Прокофьева, 1978), Паганини ("Паганини" на музыку Сергея Рахманинова, 1979), Клавдио ("Любовью за любовь" Тихона Хренникова, 1979) и др.Он был первым исполнителем партии Виктора в балете Андрея Эшпая "Ангара" (1976), первым исполнителем в Большом театре партии Артынова в постановке "Анюта" на музыку Валерия Гаврилина (1986).В 2003 году в Большом театре он исполнил партию Капулетти в постановке "Ромео и Джульетта" Прокофьева, который поставил режиссер Деклан Доннеллан.В 1983-1985 годах Лавровский был художественным руководителем Тбилисского государственного академического театра оперы и балета имени З. Палиашвили.С 1987 года по настоящее время является балетмейстером-репетитором Большого театра.В 2005-2008 годах Лавровский был художественным руководителем балетной труппы Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.Как хореограф Лавровский известен постановками балетов "Ромео и Джульетта" (1983), "Порги и Бесс" (1983), "Хореографические новеллы" (1987), "Вторая сюита для флейты Баха" (1989), "Казанова" (1989), "Откровения" (1991), "Мцыри" (1992), "Сильнее золота и смерти" (1996), "Нижинский" (2000), "Ричард III" (2000), "Матадор" (2001) и др.Поставил танцы и движение в ряде драматических театральных спектаклях.Он снимался в фильмах-спектаклях "Ромео и Джульетта" (1968), "Белые ночи" (1972), "Мцыри" (1977), "Три карты" (1983), "Прометей" (1984), "Фантазер" (1989), "Али-Баба и сорок разбойников" (1990).Лавровский сыграл роли в сериалах "Дети Арбата" (2004), "Плата за любовь" (2005), "Звезда империи" (2007), комедии "Двойная пропажа" (2009).Выступил в роли режиссера и сценариста в фильмах-спектаклях "Мцыри" (1977) и "Фантазия на тему Казановы" (1997), был режиссером фильма-спектакля "Откровения" (1994), сценаристом фильма-спектакля "Прометей" (1984).С 2010 года Лавровский занимает пост художественного руководителя Московской государственной академии хореографии.Михаил Лавровский был отмечен различными наградами. В 1976 году он был удостоен звания Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии (1970) и Государственной премии СССР (1977).Награжден советским орденом Трудового Красного Знамени (1986).В 2001 году он был удостоен российского ордена Почета. В 2021 году отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 1965 году он получил первую премию Международного конкурса артистов балета в Варне, в 1975 году – Премию имени Вацлава Нижинского Парижской академии танца.В 2001 году удостоен приза "Душа танца" журнала "Балет" в номинации "Мэтр танца".В 2002 году за подготовку ведущих мужских партий с солистами балета в спектаклях Большого театра и большой вклад в развитие отечественного хореографического искусства Михаилу Лавровскому была присуждена премия города Москвы в области литературы и искусства. Михаил Лавровский женат. У него есть сын. Первой супругой Лавровского была балерина Людмила Семеняка. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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