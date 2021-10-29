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В Латвии русскоязычного журналиста Алексеева приговорили к реальному сроку
В Латвии русскоязычного журналиста Алексеева приговорили к реальному сроку - РИА Новости, 29.10.2021
В Латвии русскоязычного журналиста Алексеева приговорили к реальному сроку
Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил журналиста Юрия Алексеева, который известен своей критикой действующей власти, к году и двум месяцам лишения... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:31
2021-10-29T11:31
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РИГА, 29 окт – РИА Новости. Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил журналиста Юрия Алексеева, который известен своей критикой действующей власти, к году и двум месяцам лишения свободы."Год и два месяца тюремного заключения. Именно столько я получил сегодня солнечным октябрьским утром в Пардаугавском суде города Риги. Срок не "условный", а именно с реальной отсидкой. Пока на свободе. Буду подавать апелляцию", - написал Алексеев на странице в Facebook.По его мнению, это решение политизировано. "Конкретно по сути: в Латвии прошла команда "мочить" русских журналистов. Начали с меня, как с одного из самых заметных... Посадим Алексеева, чтобы остальные боялись. Не бойтесь, товарищи! Везде люди живут!" - написал Алексеев.Прокуратура Латвии выдвинула в отношении Алексеева обвинения по трем уголовным статьям. Его обвиняют в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными.
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в мире, рига, латвия, русский язык в мире
11:31 29.10.2021
 
В Латвии русскоязычного журналиста Алексеева приговорили к реальному сроку

Латвийский русскоязычный журналист Алексеев получил год и два месяца лишения свободы

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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РИГА, 29 окт – РИА Новости. Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил журналиста Юрия Алексеева, который известен своей критикой действующей власти, к году и двум месяцам лишения свободы.
"Год и два месяца тюремного заключения. Именно столько я получил сегодня солнечным октябрьским утром в Пардаугавском суде города Риги. Срок не "условный", а именно с реальной отсидкой. Пока на свободе. Буду подавать апелляцию", - написал Алексеев на странице в Facebook.
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Прокуратура Латвии выдвинула в отношении Алексеева обвинения по трем уголовным статьям. Его обвиняют в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными.
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