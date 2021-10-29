https://ria.ru/20211029/kuban-1756930800.html
На Кубани предприятиям общепита запретили работать с 23:00 до 6:00
На Кубани предприятиям общепита запретили работать с 23:00 до 6:00 - РИА Новости, 29.10.2021
На Кубани предприятиям общепита запретили работать с 23:00 до 6:00
В Краснодарском крае в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23.00 до 6.00,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:23
2021-10-29T19:23
2021-10-29T19:30
распространение коронавируса
краснодарский край
коронавирус covid-19
общество
вениамин кондратьев
россия
коронавирус в россии
новости - туризм
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Краснодарском крае в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23.00 до 6.00, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев."На Кубани ужесточаем требования режима "повышенной готовности". К уже действующим в регионе ограничениям с 1 ноября добавляются следующие: предприятия общественного питания могут работать с 6:00 до 23:00", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Кондратьева.Организациям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу в соответствии с трудовым законодательством РФ.
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краснодарский край, коронавирус covid-19, общество, вениамин кондратьев, россия, коронавирус в россии, новости - туризм
19:23 29.10.2021 (обновлено: 19:30 29.10.2021)
На Кубани предприятиям общепита запретили работать с 23:00 до 6:00
На Кубани предприятиям общепита с 1 ноября запретили работать с 23:00 до 6:00