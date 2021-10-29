https://ria.ru/20211029/kuban-1756930800.html

На Кубани предприятиям общепита запретили работать с 23:00 до 6:00

На Кубани предприятиям общепита запретили работать с 23:00 до 6:00 - РИА Новости, 29.10.2021

На Кубани предприятиям общепита запретили работать с 23:00 до 6:00

В Краснодарском крае в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23.00 до 6.00,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:23

2021-10-29T19:23

2021-10-29T19:30

распространение коронавируса

краснодарский край

коронавирус covid-19

общество

вениамин кондратьев

россия

коронавирус в россии

новости - туризм

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Краснодарском крае в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса с 1 ноября предприятиям общепита запрещается работать с 23.00 до 6.00, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев."На Кубани ужесточаем требования режима "повышенной готовности". К уже действующим в регионе ограничениям с 1 ноября добавляются следующие: предприятия общественного питания могут работать с 6:00 до 23:00", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Кондратьева.Организациям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу в соответствии с трудовым законодательством РФ.

https://ria.ru/20211028/shtamm-1756605144.html

краснодарский край

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, коронавирус covid-19, общество, вениамин кондратьев, россия, коронавирус в россии, новости - туризм