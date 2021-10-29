https://ria.ru/20211029/krasnoyarsk-1756831947.html
После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело
После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.10.2021
После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело
Красноярские следователи возбудили уголовное дело после нападения на участкового мужчины с ножом, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:36
2021-10-29T12:36
2021-10-29T12:36
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Красноярские следователи возбудили уголовное дело после нападения на участкового мужчины с ножом, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ.По данным полиции, участковый прибыл в квартиру красноярца, подозреваемого в мошенничестве, чтобы доставить его в отдел. Участковый поднялся на второй этаж, а его напарник остался внизу следить, как бы фигурант не сбежал через окно.Когда полицейский зашел в квартиру, сожительница злоумышленника схватила его за руку, а сам он ударил сотрудника ножом. Участковому удалось выйти из подъезда на улицу, где его коллега вызвал скорую помощь и подкрепление. В итоге нападавшего удалось задержать.В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следователи намерены добиться его заключения в СИЗО на время расследования.
https://ria.ru/20211028/politsiya-1756629541.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело
После нападения на участкового в Красноярске мужчины с ножом возбудили уголовное дело