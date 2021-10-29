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После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело
После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.10.2021
После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело
Красноярские следователи возбудили уголовное дело после нападения на участкового мужчины с ножом, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:36
2021-10-29T12:36
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Красноярские следователи возбудили уголовное дело после нападения на участкового мужчины с ножом, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ.По данным полиции, участковый прибыл в квартиру красноярца, подозреваемого в мошенничестве, чтобы доставить его в отдел. Участковый поднялся на второй этаж, а его напарник остался внизу следить, как бы фигурант не сбежал через окно.Когда полицейский зашел в квартиру, сожительница злоумышленника схватила его за руку, а сам он ударил сотрудника ножом. Участковому удалось выйти из подъезда на улицу, где его коллега вызвал скорую помощь и подкрепление. В итоге нападавшего удалось задержать.В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следователи намерены добиться его заключения в СИЗО на время расследования.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:36 29.10.2021
 
После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело

После нападения на участкового в Красноярске мужчины с ножом возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Красноярские следователи возбудили уголовное дело после нападения на участкового мужчины с ножом, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ.
По данным полиции, участковый прибыл в квартиру красноярца, подозреваемого в мошенничестве, чтобы доставить его в отдел. Участковый поднялся на второй этаж, а его напарник остался внизу следить, как бы фигурант не сбежал через окно.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 10:53
В Москве мужчина ударил стулом полицейского, проверявшего ресторан
Когда полицейский зашел в квартиру, сожительница злоумышленника схватила его за руку, а сам он ударил сотрудника ножом. Участковому удалось выйти из подъезда на улицу, где его коллега вызвал скорую помощь и подкрепление. В итоге нападавшего удалось задержать.
"Следственным отделом по Свердловскому району города Красноярска … возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного стаьтей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в релизе.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следователи намерены добиться его заключения в СИЗО на время расследования.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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