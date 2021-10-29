https://ria.ru/20211029/krasnoyarsk-1756831947.html

После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело

После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.10.2021

После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело

Красноярские следователи возбудили уголовное дело после нападения на участкового мужчины с ножом, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:36

2021-10-29T12:36

2021-10-29T12:36

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Красноярские следователи возбудили уголовное дело после нападения на участкового мужчины с ножом, сообщает в пятницу региональный главк СК РФ.По данным полиции, участковый прибыл в квартиру красноярца, подозреваемого в мошенничестве, чтобы доставить его в отдел. Участковый поднялся на второй этаж, а его напарник остался внизу следить, как бы фигурант не сбежал через окно.Когда полицейский зашел в квартиру, сожительница злоумышленника схватила его за руку, а сам он ударил сотрудника ножом. Участковому удалось выйти из подъезда на улицу, где его коллега вызвал скорую помощь и подкрепление. В итоге нападавшего удалось задержать.В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следователи намерены добиться его заключения в СИЗО на время расследования.

https://ria.ru/20211028/politsiya-1756629541.html

https://ria.ru/20210909/deboshir-1749375455.html

россия

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2021

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия