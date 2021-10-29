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https://ria.ru/20211029/kosovo-1756861418.html
Сербия не может изменить позицию США по Косово, заявил Вучич
Сербия не может изменить позицию США по Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 29.10.2021
Сербия не может изменить позицию США по Косово, заявил Вучич
Сербия не может изменить позицию США по вопросу независимости самопровозглашенной республики Косово и ожидает реакции ЕС на отказ властей в Приштине формировать РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:16
2021-10-29T14:17
в мире
сша
косово
греция
сербия
евросоюз
александр вучич
россия
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БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Сербия не может изменить позицию США по вопросу независимости самопровозглашенной республики Косово и ожидает реакции ЕС на отказ властей в Приштине формировать Сообщество сербских общин в крае, заявил президент страны Александр Вучич.В пятницу журналисты спросили Вучича о заявлении спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара, который указал, что "диалог Белграда и Приштины должен завершиться взаимным признанием"."Америка еще три года назад пошла к этой политике взаимного признания. Мы можем сказать, что нам их (Приштины – ред.) признание не требуется. Мы признаны всеми. Но США – самая большая сила в мире, они признали Косово и свое мнение менять не будут, они много вложили в независимость Косово", - отметил президент Сербии."Мы не должны думать, что можем изменить мнение Америки, что это вопрос лоббирования или чего-то еще. Это вопрос стратегических политических решений, которые приняли американцы. А нам придется иметь это в виду, а также то, что наш ВВП в 70 раз меньше", - сказал Вучич, но подчеркнул, что Сербия "независима, свободолюбива, самостоятельно принимает решения".Он также прокомментировал слова президента самопровозглашенного Косово Вьосы Османи, которая отказалась менять "конституцию" ради формирования Сообщества сербских общин в крае и назвала Сербию "раком Европы"."Мы поняли их послание, будем ждать ответа Европейского союза. Мы также не будем менять конституцию в этой (принадлежности Косово – ред.) части. И что будет дальше? Они перебьют, изгонят сербов? Не видим решения, их грубость и нежелание выполнять подписанное ранее больше говорит о них, чем о нас", - подытожил сербский лидер.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
https://ria.ru/20211014/kosovo-1754553226.html
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в мире, сша, косово, греция, сербия, евросоюз, александр вучич, россия
14:16 29.10.2021 (обновлено: 14:17 29.10.2021)
 
Сербия не может изменить позицию США по Косово, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич заявил, что Белград не может изменить позицию Вашингтона по Косово

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Сербия не может изменить позицию США по вопросу независимости самопровозглашенной республики Косово и ожидает реакции ЕС на отказ властей в Приштине формировать Сообщество сербских общин в крае, заявил президент страны Александр Вучич.
В пятницу журналисты спросили Вучича о заявлении спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара, который указал, что "диалог Белграда и Приштины должен завершиться взаимным признанием".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 13:47
Захарова призвала НАТО "унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов"
"Америка еще три года назад пошла к этой политике взаимного признания. Мы можем сказать, что нам их (Приштины – ред.) признание не требуется. Мы признаны всеми. Но США – самая большая сила в мире, они признали Косово и свое мнение менять не будут, они много вложили в независимость Косово", - отметил президент Сербии.
"Мы не должны думать, что можем изменить мнение Америки, что это вопрос лоббирования или чего-то еще. Это вопрос стратегических политических решений, которые приняли американцы. А нам придется иметь это в виду, а также то, что наш ВВП в 70 раз меньше", - сказал Вучич, но подчеркнул, что Сербия "независима, свободолюбива, самостоятельно принимает решения".
Он также прокомментировал слова президента самопровозглашенного Косово Вьосы Османи, которая отказалась менять "конституцию" ради формирования Сообщества сербских общин в крае и назвала Сербию "раком Европы".
"Мы поняли их послание, будем ждать ответа Европейского союза. Мы также не будем менять конституцию в этой (принадлежности Косово – ред.) части. И что будет дальше? Они перебьют, изгонят сербов? Не видим решения, их грубость и нежелание выполнять подписанное ранее больше говорит о них, чем о нас", - подытожил сербский лидер.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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В миреСШАКосовоГрецияСербияЕвросоюзАлександр ВучичРоссия
 
 
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