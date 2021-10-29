https://ria.ru/20211029/kosovo-1756861418.html

Сербия не может изменить позицию США по Косово, заявил Вучич

Сербия не может изменить позицию США по Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 29.10.2021

Сербия не может изменить позицию США по Косово, заявил Вучич

Сербия не может изменить позицию США по вопросу независимости самопровозглашенной республики Косово и ожидает реакции ЕС на отказ властей в Приштине формировать РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:16

2021-10-29T14:16

2021-10-29T14:17

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БЕЛГРАД, 29 окт – РИА Новости. Сербия не может изменить позицию США по вопросу независимости самопровозглашенной республики Косово и ожидает реакции ЕС на отказ властей в Приштине формировать Сообщество сербских общин в крае, заявил президент страны Александр Вучич.В пятницу журналисты спросили Вучича о заявлении спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара, который указал, что "диалог Белграда и Приштины должен завершиться взаимным признанием"."Америка еще три года назад пошла к этой политике взаимного признания. Мы можем сказать, что нам их (Приштины – ред.) признание не требуется. Мы признаны всеми. Но США – самая большая сила в мире, они признали Косово и свое мнение менять не будут, они много вложили в независимость Косово", - отметил президент Сербии."Мы не должны думать, что можем изменить мнение Америки, что это вопрос лоббирования или чего-то еще. Это вопрос стратегических политических решений, которые приняли американцы. А нам придется иметь это в виду, а также то, что наш ВВП в 70 раз меньше", - сказал Вучич, но подчеркнул, что Сербия "независима, свободолюбива, самостоятельно принимает решения".Он также прокомментировал слова президента самопровозглашенного Косово Вьосы Османи, которая отказалась менять "конституцию" ради формирования Сообщества сербских общин в крае и назвала Сербию "раком Европы"."Мы поняли их послание, будем ждать ответа Европейского союза. Мы также не будем менять конституцию в этой (принадлежности Косово – ред.) части. И что будет дальше? Они перебьют, изгонят сербов? Не видим решения, их грубость и нежелание выполнять подписанное ранее больше говорит о них, чем о нас", - подытожил сербский лидер.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.

https://ria.ru/20211014/kosovo-1754553226.html

https://ria.ru/20211022/vysylka-1755868724.html

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в мире, сша, косово, греция, сербия, евросоюз, александр вучич, россия