https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756956696.html

Одна из спецслужб США считает, что коронавирус произошел из лаборатории

Одна из спецслужб США считает, что коронавирус произошел из лаборатории - РИА Новости, 29.10.2021

Одна из спецслужб США считает, что коронавирус произошел из лаборатории

Одна из спецслужб США считает, что COVID-19 произошел из лаборатории Уханьского института вирусологии, говорится в докладе, который распространил офис директора РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T22:32

2021-10-29T22:32

2021-10-29T22:32

распространение коронавируса

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Одна из спецслужб США считает, что COVID-19 произошел из лаборатории Уханьского института вирусологии, говорится в докладе, который распространил офис директора национальной разведки США."Один из элементов разведсообщества считает со средней степенью уверенности, что COVID-19, вероятнее всего, стал результатом инцидента с лабораторией, в котором участвовали исследователи из Уханьского института вирусологии или другие исследователи", - говорится в докладе.О какой спецслужбе идет речь, не говорится. В разведсообщество США входят 18 ведомств, включая ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.

https://ria.ru/20211029/vspyshka-1756954159.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, коронавирусы, фбр