https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756956038.html
Разведка США не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса
Разведка США не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021
Разведка США не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса
Разведывательное сообщество США не отдаёт предпочтение ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавируса: естественной или лабораторной - считая, что... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T22:23
2021-10-29T22:23
2021-10-29T22:23
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Разведывательное сообщество США не отдаёт предпочтение ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавируса: естественной или лабораторной - считая, что любая из них может оказаться верной, говорится в докладе о происхождении COVID-19, опубликованном на сайте офиса Директора национальной разведки страны."Аналитики разведсообщества США считают, что и естественное происхождение, и инцидент в лаборатории являются правдоподобными теориями о том, как вирус SARS-CoV-2 впервые заразил людей", - говорится в докладе.При этом, как подчёркивается, аналитики не сошлись во мнении, какая из двух теорий является более вероятной.
https://ria.ru/20211029/biooruzhie-1756953189.html
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в мире, сша, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Разведка США не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса
Разведка США не пришла к единому мнению об истоках происхождения коронавируса