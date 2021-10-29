https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756956038.html

Разведка США не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса

Разведка США не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021

Разведка США не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса

Разведывательное сообщество США не отдаёт предпочтение ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавируса: естественной или лабораторной - считая, что... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T22:23

2021-10-29T22:23

2021-10-29T22:23

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Разведывательное сообщество США не отдаёт предпочтение ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавируса: естественной или лабораторной - считая, что любая из них может оказаться верной, говорится в докладе о происхождении COVID-19, опубликованном на сайте офиса Директора национальной разведки страны."Аналитики разведсообщества США считают, что и естественное происхождение, и инцидент в лаборатории являются правдоподобными теориями о том, как вирус SARS-CoV-2 впервые заразил людей", - говорится в докладе.При этом, как подчёркивается, аналитики не сошлись во мнении, какая из двух теорий является более вероятной.

https://ria.ru/20211029/biooruzhie-1756953189.html

сша

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