https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756954408.html

Попова заявила, что завозных случаев коронавируса в России очень мало

Попова заявила, что завозных случаев коронавируса в России очень мало - РИА Новости, 29.10.2021

Попова заявила, что завозных случаев коронавируса в России очень мало

Основное распространение коронавируса идет внутри России, это не завозные случаи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T22:03

2021-10-29T22:03

2021-10-29T22:03

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Основное распространение коронавируса идет внутри России, это не завозные случаи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи. Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211028/shtamm-1756605144.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19