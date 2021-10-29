https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756920014.html

Путин поручил Мурашко посетить регионы с критической ситуацией по COVID-19

Путин поручил Мурашко посетить регионы с критической ситуацией по COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

Путин поручил Мурашко посетить регионы с критической ситуацией по COVID-19

Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко посетить регионы с самой тяжелой обстановкой по COVID-19. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:29

2021-10-29T18:29

2021-10-29T20:22

распространение коронавируса

общество

владимир путин

дмитрий песков

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко посетить регионы с самой тяжелой обстановкой по COVID-19."Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи", — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Как ранее указала вице-премьер Татьяна Голикова, эпидемиологическая ситуация ухудшилась в 13 регионах. Отрицательную динамику с 22 по 29 октября показали Владимирская, Ивановская, Курганская, Омская, Томская и Тульская области, Кабардино-Балкария, Алтай, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия, Приморский край.Она отметила, что важнейшие мероприятия по снижению смертности от COVID-19 — это соблюдение ограничений и вакцинация. Среди отстающих по формированию коллективного иммунитета — Дагестан (21,9%), Кабардино-Балкария (29,3%), Татарстан (31,6%), Камчатский край (32,2%), Томская область (32,6%), добавила вице-премьер.В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1163 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 39 849 больше, из них 7511 — в столице. Чтобы замедлить распространение вируса, с 30 октября по 7 ноября в стране объявили нерабочие дни. Регионы могут продлить такой режим и после ноябрьских праздников.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211029/smertnost-1756873586.html

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