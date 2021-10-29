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На Кубани выросла заболеваемость COVID-19
На Кубани выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
На Кубани выросла заболеваемость COVID-19
Число случаев заболевания коронавирусом на Кубани за последнюю неделю выросло на 5%, при этом не зарегистрировано ни одного завозного случая, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:17
2021-10-29T16:17
2021-10-29T16:17
распространение коронавируса
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 окт – РИА Новости. Число случаев заболевания коронавирусом на Кубани за последнюю неделю выросло на 5%, при этом не зарегистрировано ни одного завозного случая, сообщает администрация региона."Число случаев заболевания COVID-19 на Кубани за последнюю неделю выросло на 5%... Доля случаев, при которых источником заболевания служили контакты с больными в семье, составила 6%, по месту работы – 10%. Завозных случаев не зарегистрировано", - отмечает администрация со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.Из всех заболевших за это время 70% - женщины, основная доля инфицированных обоего пола приходится на возрастную группу от 30 до 65 лет.Оперативный штаб Краснодарского края отметил, что из заразившихся меньше всего отдыхающих в санаториях."О заболеваемости на Черноморском побережье: с 1 мая 2021 года на Черноморском побережье зарегистрировано 8266 случаев заболевания. Среди заболевших 73 работника санаторно-курортных организаций, 65 организованных отдыхающих. По сравнению с прошедшей неделей заболеваемость на побережье возросла", - говорится в сообщении.Процент роста не уточняется. Как разъяснили агентству в оперштабе, к категории организованных отдыхающих относятся только те, кто отдыхает в санаториях.
https://ria.ru/20211028/shtamm-1756605144.html
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краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
На Кубани выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость COVID-19 на Кубани за последнюю неделю выросла на пять процентов