https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756886579.html

На Кубани выросла заболеваемость COVID-19

На Кубани выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

На Кубани выросла заболеваемость COVID-19

Число случаев заболевания коронавирусом на Кубани за последнюю неделю выросло на 5%, при этом не зарегистрировано ни одного завозного случая, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:17

2021-10-29T16:17

2021-10-29T16:17

распространение коронавируса

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КРАСНОДАР, 29 окт – РИА Новости. Число случаев заболевания коронавирусом на Кубани за последнюю неделю выросло на 5%, при этом не зарегистрировано ни одного завозного случая, сообщает администрация региона."Число случаев заболевания COVID-19 на Кубани за последнюю неделю выросло на 5%... Доля случаев, при которых источником заболевания служили контакты с больными в семье, составила 6%, по месту работы – 10%. Завозных случаев не зарегистрировано", - отмечает администрация со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.Из всех заболевших за это время 70% - женщины, основная доля инфицированных обоего пола приходится на возрастную группу от 30 до 65 лет.Оперативный штаб Краснодарского края отметил, что из заразившихся меньше всего отдыхающих в санаториях."О заболеваемости на Черноморском побережье: с 1 мая 2021 года на Черноморском побережье зарегистрировано 8266 случаев заболевания. Среди заболевших 73 работника санаторно-курортных организаций, 65 организованных отдыхающих. По сравнению с прошедшей неделей заболеваемость на побережье возросла", - говорится в сообщении.Процент роста не уточняется. Как разъяснили агентству в оперштабе, к категории организованных отдыхающих относятся только те, кто отдыхает в санаториях.

https://ria.ru/20211028/shtamm-1756605144.html

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии