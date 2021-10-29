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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756819416.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:45
2021-10-29T11:45
распространение коронавируса
общество
республика тыва
камчатский край
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,19%, 2. Камчатский край - 0,2%, 3. Республика Тыва - 0,24%", - говорится в сообщении.
республика тыва
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общество, республика тыва, камчатский край, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:45 29.10.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,19%

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРезервный госпиталь COVID-19 в КВЦ "Сокольники"
Резервный госпиталь COVID-19 в КВЦ Сокольники - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,19%, 2. Камчатский край - 0,2%, 3. Республика Тыва - 0,24%", - говорится в сообщении.
 
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