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В России выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.10.2021
В России выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 39 849 до 8 432 546, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:43
2021-10-29T11:43
2021-10-29T11:43
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 39 849 до 8 432 546, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 39 849 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 442 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 432 546 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.
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В России выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусом