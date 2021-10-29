https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756818693.html

В России выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.10.2021

В России выявили 39 849 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 39 849 до 8 432 546, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:43

2021-10-29T11:43

2021-10-29T11:43

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 39 849 до 8 432 546, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 39 849 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 442 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 432 546 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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