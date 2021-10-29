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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756815338.html
Врач рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин
Врач рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин - РИА Новости, 29.10.2021
Врач рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин
Вероятность проблем с репродуктивной функцией у женщин старше 35 лет, переболевших коронавирусной инфекцией в среднетяжелой и тяжелой форме, в 5 раз выше, чем у РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:31
2021-10-29T11:31
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Вероятность проблем с репродуктивной функцией у женщин старше 35 лет, переболевших коронавирусной инфекцией в среднетяжелой и тяжелой форме, в 5 раз выше, чем у тех, кто не болел COVID-19, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин министерства здравоохранения РФ Наталия Долгушина."Мы выяснили, что женщины, переболевшие COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, особенно женщины позднего репродуктивного возраста, это женщины старше 35 лет, они имеют шансы снижения их овариального резерва в 5 раз, то есть в 5 раз выше вероятность, что их функция яичников снизится", - сказала Долгушина на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она отметила, что есть также данные и о влиянии коронавирусной инфекции на мужское репродуктивное здоровье, в том числе сообщается о выявлении вируса в сперме и снижении гормональной функции.А вот вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" никакого негативного влияния на репродуктивное здоровье не оказывает, подчеркнула Долгушина, призвав граждан вакцинироваться.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В конце июня были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин.
https://ria.ru/20211007/beremennost-1753589470.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
11:31 29.10.2021
 
Врач рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин

Эксперт Минздрава рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедики и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медики и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Вероятность проблем с репродуктивной функцией у женщин старше 35 лет, переболевших коронавирусной инфекцией в среднетяжелой и тяжелой форме, в 5 раз выше, чем у тех, кто не болел COVID-19, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин министерства здравоохранения РФ Наталия Долгушина.
"Мы выяснили, что женщины, переболевшие COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, особенно женщины позднего репродуктивного возраста, это женщины старше 35 лет, они имеют шансы снижения их овариального резерва в 5 раз, то есть в 5 раз выше вероятность, что их функция яичников снизится", - сказала Долгушина на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Она отметила, что есть также данные и о влиянии коронавирусной инфекции на мужское репродуктивное здоровье, в том числе сообщается о выявлении вируса в сперме и снижении гормональной функции.
А вот вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" никакого негативного влияния на репродуктивное здоровье не оказывает, подчеркнула Долгушина, призвав граждан вакцинироваться.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В конце июня были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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