https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756815338.html

Врач рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин

Врач рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин - РИА Новости, 29.10.2021

Врач рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию у женщин

Вероятность проблем с репродуктивной функцией у женщин старше 35 лет, переболевших коронавирусной инфекцией в среднетяжелой и тяжелой форме, в 5 раз выше, чем у РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:31

2021-10-29T11:31

2021-10-29T11:31

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Вероятность проблем с репродуктивной функцией у женщин старше 35 лет, переболевших коронавирусной инфекцией в среднетяжелой и тяжелой форме, в 5 раз выше, чем у тех, кто не болел COVID-19, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин министерства здравоохранения РФ Наталия Долгушина."Мы выяснили, что женщины, переболевшие COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, особенно женщины позднего репродуктивного возраста, это женщины старше 35 лет, они имеют шансы снижения их овариального резерва в 5 раз, то есть в 5 раз выше вероятность, что их функция яичников снизится", - сказала Долгушина на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Она отметила, что есть также данные и о влиянии коронавирусной инфекции на мужское репродуктивное здоровье, в том числе сообщается о выявлении вируса в сперме и снижении гормональной функции.А вот вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" никакого негативного влияния на репродуктивное здоровье не оказывает, подчеркнула Долгушина, призвав граждан вакцинироваться.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В конце июня были сняты противопоказания для применения "Спутника V" у беременных женщин.

https://ria.ru/20211007/beremennost-1753589470.html

https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746492597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"