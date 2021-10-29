https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756802573.html

Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 29.10.2021

Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлено рекордные 693 случая, выписаны 1216 человек, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:27

2021-10-29T10:27

2021-10-29T10:27

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756357033_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_63537a451edd882bce02064789a07f04.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлено рекордные 693 случая, выписаны 1216 человек, сообщает пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено накануне, 27 октября – 681. Антирекорд начал ежедневно обновляться с 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 28 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 693 случая новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 1216 человек", - говорится в сообщении.Протестированы за сутки на коронавирус 11 818 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлены 95 358 положительных на COVID-19, выздоровели 81 964, умерли с диагнозом COVID-19 - 2 962 человека (в том числе за последние сутки – 18).

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии