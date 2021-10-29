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Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 29.10.2021
Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлено рекордные 693 случая, выписаны 1216 человек, сообщает... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:27
2021-10-29T10:27
2021-10-29T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлено рекордные 693 случая, выписаны 1216 человек, сообщает пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено накануне, 27 октября – 681. Антирекорд начал ежедневно обновляться с 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 28 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 693 случая новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 1216 человек", - говорится в сообщении.Протестированы за сутки на коронавирус 11 818 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлены 95 358 положительных на COVID-19, выздоровели 81 964, умерли с диагнозом COVID-19 - 2 962 человека (в том числе за последние сутки – 18).
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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
В Крыму выявили 693 новых случая заражения коронавирусом за сутки