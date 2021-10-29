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https://ria.ru/20211029/kislorod-1756782096.html
Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода - РИА Новости, 29.10.2021
Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Правительство Белоруссии на фоне пандемии коронавируса приняло решение о введении на полгода запрета на вывоз из республики медицинского и технического... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T01:31
2021-10-29T01:45
распространение коронавируса
белоруссия
евразийская экономическая комиссия
здоровье - общество
евразийский экономический союз
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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Правительство Белоруссии на фоне пандемии коронавируса приняло решение о введении на полгода запрета на вывоз из республики медицинского и технического кислорода, говорится в опубликованном в пятницу на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров."Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны их происхождения, за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе. В приложении поясняется, что речь идет о техническом, медицинском кислороде, как в газообразном, так и жидком состояниях.Согласно документу, данная мера нетарифного регулирования распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Белоруссии до вступления в силу постановления и фактический вывоз которых за пределы республики осуществляется после вступления в силу документа.Вместе с тем решение не распространяется на гуманитарную помощь иностранным государствам, а также на кислород, перемещаемый в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС. Запрет не распространяется на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве союза, а также на помещенные под таможенные процедуры в государстве ЕАЭС, отличном от Белоруссии, но перевозимые транзитом через ее территорию.Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев, говорится в документе.Другим постановлением, которое также опубликовано в пятницу и вступает в силу с 30 октября, правительство Белоруссии внесло кислород газообразный и кислород жидкий (фармацевтическая субстанция) в перечень лекарственных средств, производимых организациями Белоруссии, цены на которые регулируются министерством здравоохранения.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756332090.html
https://ria.ru/20211026/vaktsiny-1756295831.html
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белоруссия, евразийская экономическая комиссия, здоровье - общество, евразийский экономический союз
01:31 29.10.2021 (обновлено: 01:45 29.10.2021)
 
Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода

Белоруссия на фоне пандемии решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода

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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Правительство Белоруссии на фоне пандемии коронавируса приняло решение о введении на полгода запрета на вывоз из республики медицинского и технического кислорода, говорится в опубликованном в пятницу на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны их происхождения, за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в документе. В приложении поясняется, что речь идет о техническом, медицинском кислороде, как в газообразном, так и жидком состояниях.
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Согласно документу, данная мера нетарифного регулирования распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Белоруссии до вступления в силу постановления и фактический вывоз которых за пределы республики осуществляется после вступления в силу документа.
Вместе с тем решение не распространяется на гуманитарную помощь иностранным государствам, а также на кислород, перемещаемый в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС. Запрет не распространяется на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве союза, а также на помещенные под таможенные процедуры в государстве ЕАЭС, отличном от Белоруссии, но перевозимые транзитом через ее территорию.
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Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев, говорится в документе.
Другим постановлением, которое также опубликовано в пятницу и вступает в силу с 30 октября, правительство Белоруссии внесло кислород газообразный и кислород жидкий (фармацевтическая субстанция) в перечень лекарственных средств, производимых организациями Белоруссии, цены на которые регулируются министерством здравоохранения.
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