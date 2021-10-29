https://ria.ru/20211029/kino-1756879499.html

Что посмотреть в локдаун на TV1000 Русское Кино

Что посмотреть в локдаун на TV1000 Русское Кино - РИА Новости, 29.10.2021

Что посмотреть в локдаун на TV1000 Русское Кино

фильмов, которая не даст заскучать в период нерабочих дней. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:55

2021-10-29T15:55

2021-10-29T15:55

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МОСКВА, 29 окт - Пресс-служба Viasat. Холодные осенние дни – идеальная пора для того, чтобы укутаться в теплый плед, налить чай и включить любимый фильм. К тому же? нас ждут длинные карантинные каникулы и полный локдаун в ряде регионов. Телеканал TV1000 Русское Кино подготовил подборку фильмов, которая не даст заскучать в период нерабочих дней."Любовь в городе ангелов" (16+)Он и Она случайно встретились на пляже Лос-Анджелеса. Первый разговор, первое свидание, первый безрассудный поступок. Они не знают имён друг друга, но это не мешает им наслаждаться каждым моментом и яркой вспышкой влюблённости. Несколько дней безмятежного счастья перед тем, как возникнет главный вопрос: есть ли будущее у этих отношений?Фильм покажут 29 октября в 18:30*"Лёд" (12+)Известная фигуристка Надя – главная претендентка на чемпионский титул в парном фигурном катании. Но все её мечты разрушились об лёд. Получив серьёзную травму, Надя оказалась в инвалидном кресле. Поставить девушку на ноги поручили своенравному хоккеисту Саше Горину, которого отстранили от игр за плохое поведение. Теперь это его единственный шанс вернуться в команду. Во что выльется взаимное презрение между Надей и Сашей? И смогут ли они растопить лёд в сердцах друг друга?Получить ответ на этот вопрос вы сможете 30 октября в 15:40"Лёд 2" (12+)Продолжение истории о Наде и Саше. Фигуристка и хоккеист поженились и находятся в ожидании чуда. Вот только цена, которую им придется заплатить за пополнение в семье, слишком высока. Но даже самая большая трагедия не может погубить настоящую любовь.Посмотреть фильм можно 30 октября в 17:50"Каникулы президента" (16+)Российский президент, устав от рутины, решил взять недельный отпуск и отдохнуть в санатории Крыма. Вот только провести свои каникулы он намерен в гордом одиночестве и без охраны. А чтобы никто не узнал в отдыхающем лидера государства, президент нанял гримеров. Они мастерски создали образ типичного простого парня, взяв за основу фото с обложки журнала. Теперь президент может не переживать, что его кто-то узнает. Опасаться предстоит кредиторов, которые разыскивают человека с наружностью того самого парня с обложки…Фильм выйдет в эфир 31 октября в 14:40"Вратарь Галактики" (6+)Недалекое будущее. После галактической войны на Земле изменился климат. Теперь люди просто выживают из-за дефицита питьевой воды, проблем с электричеством и отсутствия работы. Над Москвой раскинулся инопланетный корабль-стадион, на котором проходят межгалактические соревнования по космоболу. Игроком может стать только сверхбыстрый атлет. Космоболом интересуются все, кроме Антона. Молодой человек живет простой жизнью, ухаживает за больной мамой и мечтает найти работу. Но однажды он обнаруживает в себе сверхспособности и становится игроком в космобол, даже не подозревая, какая страшная тайна стоит за этой игрой…Смотрите фильм 1 ноября в 18:00Трилогия "Восемь первых свиданий" (16+)Известная телеведущая Вера готовиться стать женой теннисиста, а врач-ветеринар Никита делает предложение своей девушке. Если бы всё пошло по плану, то мы получили две заурядные, в меру счастливые семьи. Но однажды утром Вера обнаружила себя в одной постели с Никитой… Решив, что это результат веселого вечера, молодые люди разъехались. Но на следующее утро вновь оказались вместе, хотя каждый засыпал у себя дома. Внезапные "свидания" продолжаются всю неделю. Что за таинственные силы взялись за создание нетривиальной пары?Посмотреть все три части можно 2 ноября: в 10:30 – "Восемь первых свиданий", в 12:05 – "Восемь новых свиданий", в 13:40 – "Восемь лучших свиданий""All inclusive, или Всё включено" (16+)Андрей – владелец ветеринарной клиники на Рублевке. Он востребован и окружен вниманием хозяек животных. Его жизнь полностью меняется после страстной ночи с женой олигарха. Ревнивый муж нанимает киллера, и Андрей в спешке сбегает в Турцию по программе "Всё включено". Там беглец по иронии судьбы знакомится с… дочерью олигарха. И как теперь строить серьезные отношения, когда у тебя на хвосте киллер?Фильм выйдет в эфир 3 ноября в 14:15Франшиза "Неуловимые" (16+)Нас ждет четыре истории о друзьях, которые на всё пойдут ради помощи близким. А начинается повествование с момента, когда девушку Киру сбивает на машине олигарх и скрывается с места происшествия. Девушке требуется срочная операция, и достать деньги предстоит компьютерному гению Жене, спортсмену Феде и сердцееду Артему. Вместе они доводят олигарха до безумия и помогают Кире. С этих пор и появляется группа "Неуловимые", цель которой – бороться за честность и справедливость.Все четыре части фильма можно посмотреть 6 ноября: в 18:00 – "Неуловимые", в 19:35 – "Неуловимые: Последний герой", в 21:00 – "Неуловимые: Джекпот", в 22:30 – "Неуловимые: Бангкок""Бабушка лёгкого поведения" (16+)Мошенник Саня Рубенштейн – мастер перевоплощений, за что его прозвали "Трансформером". С помощью пластического грима и косметики он способен превратиться в кого угодно. Это умение позволяет Сане проворачивать крупные аферы. Но однажды он похитил деньги у очень влиятельного человека, который намерен достать Трансформера из-под земли. Саня нашел идеальное укрытие – дом престарелых, куда он вошел в образе обаятельной пожилой леди. Но как сложно оставаться в роли, когда рядом – прекрасная медсестра и все шансы обрести любовь.Фильм покажут 7 ноября в 17:20"Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители" (16+)Саня Рубенштейн уже несколько лет живет жизнью честного человека. Ровно до тех пор, пока не банкротится банк, в котором Саня хранил деньги возлюбленной. С этого момента возвращается Трансформер, который ищет способ наказать банкира-олигарха и вернуть деньги. В этот раз ему будет помогать собственная ОПГ – организованная пенсионная группировка.Посмотреть киноленту можно 7 ноября в 19:00"Прабабушка лёгкого поведения. Начало" (16+)ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРАЭксклюзивная телепремьера на TV1000 Русское Кино. На дворе – 1980 год. Пока весь мир с замиранием сердца следит за московской Олимпиадой, жулик Вова Рубинштейн перевоплощается в советских звезд и под шумок проводит концерты. Однако его махинации не остались незамеченными. Сотрудники КГБ предлагают Вове выбор: сотрудничество с ними или тюремный срок. Так Вова становится агентом под прикрытием.Смотрите премьеру 7 ноября в 20:30Время московскоеПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы