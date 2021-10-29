В Ростовской области задержали банду киберпреступников
МВД задержало трех киберпреступников в Ростовской области, одного объявили в розыск
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Ростовской области трех предполагаемых киберпреступников, еще один фигурант объявлен в розыск, сообщает пресс-центр МВД России.
По данным ведомства, четверо участников преступного сообщества, специализирующегося на мошенничествах и кражах с банковских счетов граждан дистанционным способом, были установлены в ходе расследования уголовных дел.
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"По имеющимся сведениям, криминальная организация координировала действия трех структурированных групп. Роли каждого участника были четко распределены и контролировались", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Одну группу составляли работники кол-центра, которые звонили гражданам под видом представителей службы безопасности банка и сообщали ложные сведения об операциях по их счетам. Еще две группы занимались обеспечением беспрепятственных переводов денег со счетов потерпевших на счета и кошельки различных интернет-магазинов, с последующим переводом их через криптокошельки в криптовалюту.
Отмечается, что за свою работу соучастники получали часть похищенных денег. "В настоящее время задержаны трое жителей Московской, Калининградской и Новосибирской областей в возрасте от 28 до 62 лет", - отмечается в сообщении. Установлены 1026 фактов противоправной деятельности, предварительная сумма ущерба превышает 150 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем". Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их сообщник – гражданин одного из государств ближнего зарубежья – объявлен в розыск.
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