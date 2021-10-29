https://ria.ru/20211029/kemerovo-1756825754.html

Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным

Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным - РИА Новости, 29.10.2021

Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным

Часть потерпевших по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" считают приговор пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину слишком мягким, сообщила РИА Новости адвокат... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:12

2021-10-29T12:12

2021-10-29T12:14

происшествия

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в торговом центре в кемерово

россия

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КЕМЕРОВО, 29 окт – РИА Новости. Часть потерпевших по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" считают приговор пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину слишком мягким, сообщила РИА Новости адвокат стороны потерпевших Анна Воронкина.Бурсин получил 6 лет лишения свободы, Генин – пять. Именно такие сроки просило им гособвинение."Часть потерпевших указывала (в суде - ред.) о необходимости возврата дел в отношении них для переквалификации на более тяжкое преступление. В этой связи они не совсем довольны… Но суд у нас назначал наказание сотрудникам МЧС, исходя из санкций статьи, то есть в максимальных пределах, и здесь будет зачтено время, которое находились они под стражей, под всеми ограничениями, которые у них были на время рассмотрения дела", – сказала адвокат.Она добавила, что в отношении сроков другим фигурантам дела у потерпевших на данный момент нет оснований для недовольства, поскольку пока приговор пока полностью не зачитан."Не оглашены еще выводы суда о (заявленных – ред.) исках, мы еще пока не знаем, в какой части суд присудит компенсации за погибших родственников", – добавила Воронкина.Оглашение резолютивной части приговора продолжится 8 ноября.Бурсин обвиняется в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). Следствие считает, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", из-за чего погибли люди.Генин обвиняется в "халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 293). По версии следствия, он направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь, в результате пожарные потеряли драгоценное время.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/yurist-1756821889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в торговом центре в кемерово, россия