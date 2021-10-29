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Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным - РИА Новости, 29.10.2021
Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
Часть потерпевших по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" считают приговор пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину слишком мягким, сообщила РИА Новости адвокат... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:12
2021-10-29T12:14
происшествия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в торговом центре в кемерово
россия
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КЕМЕРОВО, 29 окт – РИА Новости. Часть потерпевших по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" считают приговор пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину слишком мягким, сообщила РИА Новости адвокат стороны потерпевших Анна Воронкина.Бурсин получил 6 лет лишения свободы, Генин – пять. Именно такие сроки просило им гособвинение."Часть потерпевших указывала (в суде - ред.) о необходимости возврата дел в отношении них для переквалификации на более тяжкое преступление. В этой связи они не совсем довольны… Но суд у нас назначал наказание сотрудникам МЧС, исходя из санкций статьи, то есть в максимальных пределах, и здесь будет зачтено время, которое находились они под стражей, под всеми ограничениями, которые у них были на время рассмотрения дела", – сказала адвокат.Она добавила, что в отношении сроков другим фигурантам дела у потерпевших на данный момент нет оснований для недовольства, поскольку пока приговор пока полностью не зачитан."Не оглашены еще выводы суда о (заявленных – ред.) исках, мы еще пока не знаем, в какой части суд присудит компенсации за погибших родственников", – добавила Воронкина.Оглашение резолютивной части приговора продолжится 8 ноября.Бурсин обвиняется в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). Следствие считает, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", из-за чего погибли люди.Генин обвиняется в "халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 293). По версии следствия, он направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь, в результате пожарные потеряли драгоценное время.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
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происшествия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в торговом центре в кемерово, россия
12:12 29.10.2021 (обновлено: 12:14 29.10.2021)
 
Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным

Адвокат: часть потерпевших по делу "Зимней вишни" считают приговор слишком мягким

© РИА Новости / Александр ПатринВынесение приговоров по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Вынесение приговоров по делу о пожаре в Зимней вишне - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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КЕМЕРОВО, 29 окт – РИА Новости. Часть потерпевших по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" считают приговор пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину слишком мягким, сообщила РИА Новости адвокат стороны потерпевших Анна Воронкина.
Бурсин получил 6 лет лишения свободы, Генин – пять. Именно такие сроки просило им гособвинение.
"Часть потерпевших указывала (в суде - ред.) о необходимости возврата дел в отношении них для переквалификации на более тяжкое преступление. В этой связи они не совсем довольны… Но суд у нас назначал наказание сотрудникам МЧС, исходя из санкций статьи, то есть в максимальных пределах, и здесь будет зачтено время, которое находились они под стражей, под всеми ограничениями, которые у них были на время рассмотрения дела", – сказала адвокат.
Она добавила, что в отношении сроков другим фигурантам дела у потерпевших на данный момент нет оснований для недовольства, поскольку пока приговор пока полностью не зачитан.
"Не оглашены еще выводы суда о (заявленных – ред.) исках, мы еще пока не знаем, в какой части суд присудит компенсации за погибших родственников", – добавила Воронкина.
Оглашение резолютивной части приговора продолжится 8 ноября.
Вынесение приговоров по делу о пожаре в Зимней вишне - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
11:54Сказано в эфире
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Бурсин обвиняется в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). Следствие считает, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", из-за чего погибли люди.
Генин обвиняется в "халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 293). По версии следствия, он направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, указавшего короткий путь, в результате пожарные потеряли драгоценное время.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
 
ПроисшествияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в торговом центре в КемеровоРоссия
 
 
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