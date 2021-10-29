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https://ria.ru/20211029/kapitoliy-1756784551.html
Главная судья Вашингтона раскритиковала Минюст по делу о штурме Капитолия
Главная судья Вашингтона раскритиковала Минюст по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 29.10.2021
Главная судья Вашингтона раскритиковала Минюст по делу о штурме Капитолия
Глава федерального суда Вашингтона подвергла критике действия американского Минюста в деле о штурме Капитолия в начале января, отметив, что заявления прокуроров РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T03:58
2021-10-29T08:24
в мире
вашингтон (город)
джо байден
дональд трамп
капитолий
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Глава федерального суда Вашингтона подвергла критике действия американского Минюста в деле о штурме Капитолия в начале января, отметив, что заявления прокуроров о "беспрецедентной атаке на демократию" не согласуются с малозначительными обвинениями, выдвинутыми против участников беспорядков, сообщает газета The Washington Post.Судья Берил Хауэлл воспользовалась случаем высказать свою точку зрения во время процесса по делу разработчика видеоигр из Теннесси Джека Гриффита, которому предъявили обвинение в "расхаживании" по Капитолию. Для судьи это был первый случай, связанный с событиями 6 января.Хауэлл спросила обвинителей, почему подсудимый и другие участники "атаки на демократию, беспрецедентной в истории США", отвечают за те же правонарушения, что и мирные протестующие, которые в прошлом неоднократно срывали работу конгресса. "Это выглядит как противоречие, как что-то невразумительное и почти на грани с шизофренией", — отметила судья.Хотя Хауэлл была явно недовольна незначительными обвинениями против Гриффита, она отказалась приговаривать его к трем месяцам лишения свободы по требованию прокурора. Она указала, что другие участники беспорядков, обвиненные в аналогичных деяниях, были осуждены условно. Она приговорила подсудимого к трем годам условного срока."Мои руки связаны. За все годы в судейском кресле я никогда не оказывалась в подобной позиции. И все из-за правительства, которое сначала говорит о преступлении века, а потом требует наказать за него как за переход улицы на красный свет", — приводит слова судьи издание.Шестого января сторонники Дональда Трампа проникли в Капитолий в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса. Погибли участница протеста и полицейский. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
https://ria.ru/20211021/kapitoliy-1755682179.html
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в мире, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп, капитолий
03:58 29.10.2021 (обновлено: 08:24 29.10.2021)
 
Главная судья Вашингтона раскритиковала Минюст по делу о штурме Капитолия

Главная судья Вашингтона назвала "шизофренией" действия Минюста по делу о штурме Капитолия

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Глава федерального суда Вашингтона подвергла критике действия американского Минюста в деле о штурме Капитолия в начале января, отметив, что заявления прокуроров о "беспрецедентной атаке на демократию" не согласуются с малозначительными обвинениями, выдвинутыми против участников беспорядков, сообщает газета The Washington Post.
Судья Берил Хауэлл воспользовалась случаем высказать свою точку зрения во время процесса по делу разработчика видеоигр из Теннесси Джека Гриффита, которому предъявили обвинение в "расхаживании" по Капитолию. Для судьи это был первый случай, связанный с событиями 6 января.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 20:01
По делу о штурме Капитолия арестовали 650 человек
Хауэлл спросила обвинителей, почему подсудимый и другие участники "атаки на демократию, беспрецедентной в истории США", отвечают за те же правонарушения, что и мирные протестующие, которые в прошлом неоднократно срывали работу конгресса. "Это выглядит как противоречие, как что-то невразумительное и почти на грани с шизофренией", — отметила судья.
Хотя Хауэлл была явно недовольна незначительными обвинениями против Гриффита, она отказалась приговаривать его к трем месяцам лишения свободы по требованию прокурора. Она указала, что другие участники беспорядков, обвиненные в аналогичных деяниях, были осуждены условно. Она приговорила подсудимого к трем годам условного срока.
"Мои руки связаны. За все годы в судейском кресле я никогда не оказывалась в подобной позиции. И все из-за правительства, которое сначала говорит о преступлении века, а потом требует наказать за него как за переход улицы на красный свет", — приводит слова судьи издание.
Шестого января сторонники Дональда Трампа проникли в Капитолий в Вашингтоне, заблокировав на несколько часов работу конгресса. Погибли участница протеста и полицейский. После того как правоохранительные органы удалили протестующих из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
Сотрудники Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 17:33Захват Капитолия в Вашингтоне
СМИ: Трамп намерен добиться сохранения записей о штурме Капитолия в тайне
 
В миреВашингтон (город)Джо БайденДональд ТрампКапитолий
 
 
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