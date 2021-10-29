https://ria.ru/20211029/kachestvo-1756844233.html

Онлайн-конференция к Всемирному дню качества

Онлайн-конференция к Всемирному дню качества - РИА Новости, 29.10.2021

Онлайн-конференция к Всемирному дню качества

10 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия ЯНИНА, приуроченная к Всемирному дню качества, который в 2021 году отмечается 11 ноября.

2021-10-29T13:14

2021-10-29T13:14

2021-10-29T13:14

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Задать вопросЧто такое "российский стандарт качества"? Можно ли говорить об улучшении информированности о правах потребителей? Как работает закон РФ "О защите прав потребителей"? Насколько необходимо внесение изменений? Как повлиял рост онлайн-покупок в условиях пандемии COVID-19 на эффективность защиты прав потребителей?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы