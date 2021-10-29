Онлайн-конференция к Всемирному дню качества
10 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия ЯНИНА, приуроченная к Всемирному дню качества, который в 2021 году отмечается 11 ноября.
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Что такое "российский стандарт качества"? Можно ли говорить об улучшении информированности о правах потребителей? Как работает закон РФ "О защите прав потребителей"? Насколько необходимо внесение изменений? Как повлиял рост онлайн-покупок в условиях пандемии COVID-19 на эффективность защиты прав потребителей?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Что такое "российский стандарт качества"? Можно ли говорить об улучшении информированности о правах потребителей? Как работает закон РФ "О защите прав потребителей"? Насколько необходимо внесение изменений? Как повлиял рост онлайн-покупок в условиях пандемии COVID-19 на эффективность защиты прав потребителей?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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