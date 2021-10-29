https://ria.ru/20211029/izbienie-1756859357.html

В Хабаровске покупатель сломал нос продавцу за просьбу надеть маску

В Хабаровске покупатель сломал нос продавцу за просьбу надеть маску - РИА Новости, 29.10.2021

В Хабаровске покупатель сломал нос продавцу за просьбу надеть маску

Посетитель алкомаркета в Хабаровске избил продавца за просьбу надеть маску, сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:07

2021-10-29T14:07

2021-10-29T14:07

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ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Посетитель алкомаркета в Хабаровске избил продавца за просьбу надеть маску, сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.В соцсетях появилось видео, на котором камеры внутреннего наблюдения запечатлели конфликт покупателя с продавцом. Выбрав алкоголь, мужчина подошел к кассе, где продавец попросил его надеть защитную маску. Мужчина разозлился, раскидал выбранный товар по полу и вышел на улицу. Через некоторое время вернувшись, он накинулся на него с кулаками."Сегодня поступило заявление в полицию, о том, что покупатель в вино-водочном магазине Хабаровска нанес телесные повреждения продавцу. Сотрудниками 6 городского отдела полиции по данному факту проводится проверка. Назначены все необходимые экспертизы, направленные на установление степени вреда здоровью причинённого потерпевшему. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - проинформировал Блинов.В соцсетях также размещены фото пострадавшего после избиения с ссадинами на лице. Отмечается, что у него сломан нос и пришлось наносить швы. Эти подробности представитель полиции не прокомментировал.

https://ria.ru/20210225/maska-1598924165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии