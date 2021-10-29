https://ria.ru/20211029/izbienie-1756839652.html

Жительницу Орла будут судить за избиение плачущего сына

Жительницу Орла будут судить за избиение плачущего сына - РИА Новости, 29.10.2021

Жительницу Орла будут судить за избиение плачущего сына

Молодая мать предстанет перед судом в Орле за избиение своего сына, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:57

2021-10-29T12:57

2021-10-29T13:03

происшествия

орел

орловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590979172_111:0:2752:1485_1920x0_80_0_0_cd75ba8b8049297097c98b848e9179fb.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Молодая мать предстанет перед судом в Орле за избиение своего сына, сообщается на сайте СК РФ.В соцсетях появилась видеозапись, на которой молодая женщина трясет и бросает на пол плачущего ребенка. Пост собрал большое количество комментариев, в них утверждается, что видеозапись сделана 1 июня - в День защиты детей. Следователи установили, что жительница Заводского района Орла истязала своего малолетнего сына. Ее задержали, возбудили дело.Сообщается, что следователи завершили расследование дела в отношении 22-летней жительницы Орла. Она обвиняется в "истязании" и "ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Добавляется, что ход и результаты расследования поставлены председателем СК РФ Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20210729/izbienie-1743479636.html

https://ria.ru/20210628/izbienie-1738854588.html

орел

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орел, орловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия