https://ria.ru/20211029/izbienie-1756839652.html
Жительницу Орла будут судить за избиение плачущего сына
Жительницу Орла будут судить за избиение плачущего сына - РИА Новости, 29.10.2021
Жительницу Орла будут судить за избиение плачущего сына
Молодая мать предстанет перед судом в Орле за избиение своего сына, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:57
2021-10-29T12:57
2021-10-29T13:03
происшествия
орел
орловская область
александр бастрыкин
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россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Молодая мать предстанет перед судом в Орле за избиение своего сына, сообщается на сайте СК РФ.В соцсетях появилась видеозапись, на которой молодая женщина трясет и бросает на пол плачущего ребенка. Пост собрал большое количество комментариев, в них утверждается, что видеозапись сделана 1 июня - в День защиты детей. Следователи установили, что жительница Заводского района Орла истязала своего малолетнего сына. Ее задержали, возбудили дело.Сообщается, что следователи завершили расследование дела в отношении 22-летней жительницы Орла. Она обвиняется в "истязании" и "ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Добавляется, что ход и результаты расследования поставлены председателем СК РФ Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20210729/izbienie-1743479636.html
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происшествия, орел, орловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:57 29.10.2021 (обновлено: 13:03 29.10.2021)
Жительницу Орла будут судить за избиение плачущего сына
В Орле будут судить 22-летнюю местную жительницу за избиение плачущего малолетнего сына