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https://ria.ru/20211029/izachik-1756843260.html
Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" Изачик находится в США
Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" Изачик находится в США - РИА Новости, 29.10.2021
Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" Изачик находится в США
Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" "Ростагроэкспорт" Юрий Изачик, о заочном аресте которого в РФ просит следствие, находится в США на лечении,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:11
2021-10-29T13:11
калининград
московская область (подмосковье)
криминал
россия
борис александров
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" "Ростагроэкспорт" Юрий Изачик, о заочном аресте которого в РФ просит следствие, находится в США на лечении, сообщила РИА Новости его защитник из адвокатского бюро "Забейда и партнеры" Светлана Мальцева.Изачик обвиняется в принуждении к совершению сделки или отказу от её совершения в составе организованной группы, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он объявлен в международный розыск."Следствию известно, что господин Изачик находится на лечении в США и по состоянию здоровья не может сейчас лично участвовать в деле. Объявление его в розыск, вероятно преследует обратную цель: сделать невозможным его возвращение на родину для защиты от несправедливых обвинений", - сказала адвокат.Мальцева также указала на "существенные недостатки в деле, отсутствие убедительных доказательств самого факта преступления".Тверской суд Москвы 1 ноября рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Изачика.В октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой отменить договор дарения, по которому он передал пятерым топ-менеджерам группы "Ростагроэкспорт" по 17% долей в своей компании ООО "Ростагрокомплекс" (входит в "Ростагроэкспорт").В иске, копия которого есть у РИА Новости, говорится, что договор дарения 76-летний Изачик, пребывавший после болезни и операции в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии, подписал в июне под влиянием обмана и заблуждения. В частности, ему сообщили, что компания испытывает финансовые сложности и в случае банкротства он единственный будет нести субсидиарную ответственность по ее долгам. Кроме того, Изачику обещали в обмен на доли в "Росагрокомплелексе" перераспределить в его пользу доли участия в других юрлицах группы, чего не было сделано.Между тем, компания не испытывает никаких финансовых проблем – за 2020 год ее чистая прибыль составила около 191 миллиона рублей, а чистые активы оцениваются почти в 980 миллионов рублей. Уже в июле Изачик, у которого осталось 15%, как говорится в иске, "осознал, что его обманули", и оформил у нотариуса отказ от дарения. Один из ответчиков – Бабаченко – отказался от принятия доли. Но, несмотря на это, в ЕГРЮЛ сейчас по 17% в ООО "Ростагрокомплекс" записано и на него, и на каждого из четырех остальных ответчиков.В иске Изачик просил признать договор дарения недействительным и применить последствия недействительности сделки путем возвращения ему 85% в компании.Группу "Ростагроэкспорт" в 1995 году основал Борис Александров, который в ноябре 2020 года умер от последствий коронавируса. Группа стала крупным игроком на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. У нее три производственные площадки – в Подмосковье, Саратове и Калининграде. Она выпускает более 250 наименований продукции под различными брендами: сырки, сметана, творог, творожная масса, плавленые сыры, конфеты, восточные сладости, печенье, желе, кисели, компоты, кондитерская глазурь.
https://ria.ru/20211029/sud-1756804672.html
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калининград, московская область (подмосковье), криминал, россия, борис александров
13:11 29.10.2021
 
Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" Изачик находится в США

Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" находится в США на лечении

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкКоробки с глазированными сырками в цехе упаковки продукции Б.Ю. Александров
Коробки с глазированными сырками в цехе упаковки продукции Б.Ю. Александров - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" "Ростагроэкспорт" Юрий Изачик, о заочном аресте которого в РФ просит следствие, находится в США на лечении, сообщила РИА Новости его защитник из адвокатского бюро "Забейда и партнеры" Светлана Мальцева.
Изачик обвиняется в принуждении к совершению сделки или отказу от её совершения в составе организованной группы, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он объявлен в международный розыск.
"Следствию известно, что господин Изачик находится на лечении в США и по состоянию здоровья не может сейчас лично участвовать в деле. Объявление его в розыск, вероятно преследует обратную цель: сделать невозможным его возвращение на родину для защиты от несправедливых обвинений", - сказала адвокат.
Мальцева также указала на "существенные недостатки в деле, отсутствие убедительных доказательств самого факта преступления".
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 10:38
Следствие попросило заочно арестовать совладельца "Б.Ю. Александров"
Тверской суд Москвы 1 ноября рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Изачика.
В октябре Изачик обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой отменить договор дарения, по которому он передал пятерым топ-менеджерам группы "Ростагроэкспорт" по 17% долей в своей компании ООО "Ростагрокомплекс" (входит в "Ростагроэкспорт").
В иске, копия которого есть у РИА Новости, говорится, что договор дарения 76-летний Изачик, пребывавший после болезни и операции в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии, подписал в июне под влиянием обмана и заблуждения. В частности, ему сообщили, что компания испытывает финансовые сложности и в случае банкротства он единственный будет нести субсидиарную ответственность по ее долгам. Кроме того, Изачику обещали в обмен на доли в "Росагрокомплелексе" перераспределить в его пользу доли участия в других юрлицах группы, чего не было сделано.
Между тем, компания не испытывает никаких финансовых проблем – за 2020 год ее чистая прибыль составила около 191 миллиона рублей, а чистые активы оцениваются почти в 980 миллионов рублей. Уже в июле Изачик, у которого осталось 15%, как говорится в иске, "осознал, что его обманули", и оформил у нотариуса отказ от дарения. Один из ответчиков – Бабаченко – отказался от принятия доли. Но, несмотря на это, в ЕГРЮЛ сейчас по 17% в ООО "Ростагрокомплекс" записано и на него, и на каждого из четырех остальных ответчиков.
Борис Александров. Кадр видео
30 ноября 2020, 14:33
Умер создатель бренда глазированных сырков Борис Александров
В иске Изачик просил признать договор дарения недействительным и применить последствия недействительности сделки путем возвращения ему 85% в компании.
Группу "Ростагроэкспорт" в 1995 году основал Борис Александров, который в ноябре 2020 года умер от последствий коронавируса. Группа стала крупным игроком на рынке молочной продукции как в России, так и на международном уровне. У нее три производственные площадки – в Подмосковье, Саратове и Калининграде. Она выпускает более 250 наименований продукции под различными брендами: сырки, сметана, творог, творожная масса, плавленые сыры, конфеты, восточные сладости, печенье, желе, кисели, компоты, кондитерская глазурь.
 
КалининградМосковская область (Подмосковье)КриминалРоссияБорис Александров
 
 
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