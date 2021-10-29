https://ria.ru/20211029/investitsii-1756778133.html

Как выгодно вложить деньги

Финансист назвала выгодные инструменты для вложений - РИА Новости, 29.10.2021

Как выгодно вложить деньги

В октябре Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%. Что на этом фоне выгоднее, банковские вклады или инвестиции, объяснила в интервью радио Sputnik директор... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T04:09

2021-10-29T04:09

2021-10-29T04:09

экономика

инвестиции

гузелия имаева

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В октябре Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%. Что на этом фоне выгоднее, банковские вклады или инвестиции, объяснила в интервью радио Sputnik директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Гузелия Имаева.Преимущества различных финансовых инструментов сложно оценивать отвлеченно, многое зависит от ситуации, от количества денег, которыми нужно распорядиться, а также от опыта владельца этих средств. Но система государственного страхования вкладов делает банковские депозиты весьма привлекательными для многих россиян, отметила директор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), член Экспертного совета по финансовой грамотности Банка России Гузелия Имаева.В этом году наметился рост ставок по вкладам, хотя они все еще граничат с уровнем инфляции, добавила эксперт. Но низкие проценты по депозитам в прошлом году уже привели к тому, что россияне стали больше внимания уделять и другим финансовым инструментам, продолжила она."Есть большой спрос на инвестиционные инструменты. Доходность там может быть на порядок выше (чем проценты по вкладам, – ред.) и может быть выше, чем инфляция", – сказала Имаева.Рассчитывать на хороший доход от инвестиций можно лишь в том случае, если вы способны учесть целый комплекс факторов и обстоятельств, определяющих колебания на фондовом рынке, предупредила она."Высокая доходность сопряжена с риском. Если вы не готовы рисковать, лучше воспользоваться банковским вкладом: хотя он не даст большой доходности, но вы сможете покрыть инфляцию или большую часть инфляции. А потом уже рассматривать инвестиционные инструменты, если вы психологически и финансово готовы потерять вложенные средства в случае колебаний на фондовом рынке", – сказала Гузелия Имаева в интервью радио Sputnik.Тем россиянам, которые предпочитают инвестиции и готовы рисковать, она посоветовала следить за тенденциями на рынке и "не класть все в одну корзину".

https://ria.ru/20211024/investitsii-1755993430.html

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экономика, инвестиции, гузелия имаева, россия