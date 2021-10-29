https://ria.ru/20211029/immunitet-1756822994.html
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1% - РИА Новости, 29.10.2021
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 66,1%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:00
2021-10-29T12:00
2021-10-29T12:00
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_14e9da0796d893747c55c104a3241dc1.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 66,1%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.По данным портала, коллективный иммунитет составляет 66,1% в Подмосковье на 29 октября.Вакцинацию первым компонентом прошли 3 870 421 человек. Полную вакцинацию прошли 3 593 290 человек.
https://ria.ru/20211026/immunitet-1756231845.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b9acb115e4fb916a19e39d9c11590277.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 66,1%
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье на 29 октября составил 66,1%